O Liberal chevron right Belém chevron right

Biografia de Ruy Barata é lançada em Belém ressaltando importância da família na história do Pará

Políticos, escritores, professores e artistas estiveram presentes no lançamento na noite desta sexta-feira (06/03), no Complexo dos Mercedários

Vito Gemaque
fonte

Lançamento de "Esse rio é minha rua" de Ruy Antônio Barata contou com diversas personalidades políticas e culturais do Pará. (Cristino Martins / O Liberal)

Uma biografia que contém parte da história política e cultural do Estado do Pará e do Brasil foi lançada nesta sexta-feira (06/03) com a publicação do livro “Esse rio é minha rua” (Editora Paka-Tatu) que conta a história da família Piranatinga Barata, que teve entre o seu membro mais ilustre o poeta, professor e político Ruy Guilherme Paranatinga Barata. O evento no espaço da Livraria da Editora da UFPA, no Complexo dos Mercedários, contou com a participação da intelectualidade paraense como políticos, escritores, professores e artistas na noite de autográfos do autor Ruy Antônio Barata, filho do biografado.

O livro é uma crônica familiar que se entrelaça com acontecimentos importantes da história do Pará do Século XX. A vida de Ruy Barata - conhecido por poesias e composições musicais fundamentais da cultura paraense - de intensa ação política é resgatada por quem viveu com ele esse período. O filho e autor relembra a atuação desde o avó Alarico Barata.

"Esse é um relato que durou o muito tempo para fazer, e na realidade era quase que natural, pelo que eu vi e vivi numa casa cercada de livros de música, cinema, da vida política e cultural do Pará. Obviamente que assimilei um pouco esse tipo de situação e consegui ao longo desse tempo escrever uma história que perpassa pelos principais movimentos políticos que vão 1924 a 1970, envolvendo toda a nossa família que esteve permanentemente envolvida nessas questões", explica o autor.

"Meu pai, por exemplo, foi preso em 1974, perdeu empregos. Foi perseguido politicamente felizmente, ele conseguiu se levantar disso, e só essa história em si já é um motor de inspiração para um relato para um relato", complementa. O autor escreveu o livro durante 10 anos. Antes de “Esse rio é minha rua”, o autor participou da coletânea “Relatos Subversivos”, lançada em 2004, nos 40 anos do Golpe de 1964, sobre os acontecimentos que marcaram a sua geração.

O poeta Ruy Barata, pertencente ao Partido Comunista do Brasil (PCB), que teve os direitos cassados e perseguido durante a Ditadura Militar (1964 - 1985) é o principal personagem. Entretanto, antes dele, o advogado Alarico Barata (pai de Ruy Barata e avô de Ruy Antônio) foi adversário de Magalhães Barata (1888–1959), interventor da Revolução de 30 e governador do Pará. Esses dois personagens são destacados, entre tantos outros da família, em um enredo crítico e emocionado.

Para o revisor da obra, o jornalista e biógrafo Jotabê Medeiros, autor dos livros "Belchior - Apenas um Rapaz Latino Americano", "Roberto Carlos - Por isso essa voz tamanha" e "Raul Seixas - Não diga que a canção está perdida", a família Piranatinga Barata revela as crônicas daqueles que forjaram a história brasileira.

"Em geral, a gente acha que a identidade nacional é uma coisa forjada a partir dos grandes políticos do eixo Rio São Paulo. Esse livro ele traz uma outra perspetiva. É uma perspetiva do Pará, do Norte do País, da Amazônia política e cultural em relação ao resto do Brasil. Mais ou menos como se, a partir daqui, a gente começasse a examinar o que de paraense o Brasil tem. Esse livro traz uma perspetiva muito interessante por esse lado. Ao mesmo tempo. Eu acho que é uma grande viagem pela memória de um tempo muito glamouroso que houve aqui no Pará", enfatiza o escritor.

A economista e militante pelo patrimônio histórico Dulce Roque conheceu Ruy Barata na militância política durante a Ditadura Militar. Ela considera extremamente necessária biografias como essa. "Eu acho oportoníssimo pelo momento histórico que vivemos, porque nós vivemos isso, e há uma juventude que não sabe nada, do que aconteceu em 64. É bom ele contar toda essa história, por que inclusive não só o pai era importante, é uma família importante de Belém", apontou. Dulce também lançou uma autobiografia em dezembro de 2025.

Políticos também estiveram presentes no lançamento como o ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o ex-deputado federal Arnaldo Jordy, que ressaltou a importância dos protagonistas da história paraense retratados no livro. "O avô do Ruy Antônio e pai do Ruy Barata, o Alarico era um advogado brilhante, um tribuno brilhante, que brigava pelas causas dos mais desvalidos, pelos pobres, as pessoas que não tinham condições sociais para brigar", descreveu.

 

Palavras-chave

história do pará

biografia

Ruy Barata

Ruy Piranatinga Barata
Belém
.
