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Mostra Presença Contemporânea promove intercâmbio artístico em Belém

Iniciativa da Companhia Moderno de Dança reúne coletivos e companhias municipais do Pará nos dias 27 e 28 de junho, fortalecendo a cena cultural e a produção artística regional.

O Liberal
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Mostra Presença Contemporânea recebe Cia Caminhos, Coletivo Cuidados Pela Arte, Cia Municipal de Marituba, Cia Municipal de Tailândia do Pará e Cia Versátil (Divulgação)

O Espaço Cultural Entrecenas recebe, nos dias 27 e 28 de junho, a partir das 19h, a Mostra Presença Contemporânea. O evento de dança contemporânea paraense é uma iniciativa da Companhia Moderno de Dança, realizada por meio do projeto “Partilhas em Companhia”.

O objetivo central da Mostra é fomentar o diálogo, a troca de saberes e o intercâmbio de práticas artísticas entre artistas, pesquisadores, criadores e agentes culturais do estado. O evento se consolida como uma vitrine viva para processos criativos e produções em desenvolvimento, conectando o público à efervescência da dança local.

Nesta edição, a programação destaca a descentralização e a diversidade cênica ao reunir cinco grupos do cenário paraense: Cia Caminhos, Coletivo Cuidados Pela Arte, Cia Municipal de Marituba, Cia Municipal de Tailândia do Pará e Cia Versátil. Juntos, os coletivos apresentarão um panorama dedicado à diversidade de linguagens e propostas cênicas contemporâneas.

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Ao integrar diferentes corpos e origens em um mesmo palco, a Mostra Presença Contemporânea busca também a valorização e o fortalecimento das redes de colaboração artística no Norte do país. 

“Nós, enquanto Companhia Moderno de Dança, estamos muito ansiosos por esse evento, que é uma novidade, um formato novo para nós organizar essa amostra, que a companhia está convidando, recebendo na sua atual casa, que é o Entre Cenas, esses grupos convidados. E aí vai ser uma honra poder compartilhar e se fazer dança com esses outros coletivos. São diferentes fazeres, modos de pensar e atuar, dança. Então é muito legal ter esse momento para organizar isso, para participar. É uma imersão dentro da vivência desses outros grupos”, destacou a produtora e bailarina da Cia Moderno, Paola Pinheiro.

Os ingressos para as apresentações possuem valor único de R$ 20 e podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do Espaço Cultural Entrecenas, uma hora antes do início de cada sessão.
A Mostra Presença Contemporânea integra o projeto Partilhas em Companhia, voltado à valorização da produção artística local e regional, ampliação das redes de colaboração e para o fortalecimento da cena cultural contemporânea. A iniciativa é contemplada pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas - Dança.

Agende-se

Data: 27 e 28 de junho
Horário: 19h
Local: Espaço Cultural Entrecenas – Rua Quintino Bocaiúva, nº 628, Belém - PA.
Ingressos: R$ 20 (Preço único, à venda na bilheteria do espaço 1h antes do evento).
Instagram @companhiamodernodedanca.

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