O que faz um personal dancer? Profissionais transformam dança em fonte de renda em Belém

Oportunidades de negócio podem surgir nos lugares mais inesperados. Em Belém, uma atividade ainda pouco conhecida vem se consolidando como alternativa de renda para profissionais da dança e, ao mesmo tempo, atendendo a uma demanda crescente de mulheres que frequentam bailes e eventos sociais. Trata-se do trabalho de personal dancer, profissional contratado para acompanhar clientes em festas, dançar durante o evento e proporcionar uma experiência marcada por segurança, atenção e cordialidade.

Embora a atividade ainda seja pouco difundida na Região Metropolitana de Belém, alguns profissionais já conseguem transformar o serviço em uma importante fonte de renda. É o caso de Jack Souza, que trabalha como vendedor de produtos de limpeza, mas encontrou na dança uma oportunidade para complementar o orçamento e ampliar sua atuação profissional.

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Como funciona a atividade

A ideia de investir no segmento surgiu após Jack observar um desequilíbrio frequente nos bailes e festas dançantes. Segundo ele, há um número elevado de mulheres interessadas em dançar e poucos homens disponíveis para acompanhá-las durante os eventos. "Recentemente analisei o cenário e vi que tinha muitas damas e poucos cavalheiros para essa demanda. Então decidi fazer um vídeo apresentando o meu trabalho e mostrando não apenas a dança, mas também o tratamento oferecido durante os eventos", afirma.

O serviço vai além da pista de dança. O profissional explica que busca oferecer uma experiência diferenciada às clientes, incluindo cuidados como recepcioná-las na chegada ao evento, abrir a porta do carro, servir bebidas e garantir companhia durante toda a festa. O objetivo é proporcionar conforto, respeito e diversão.

Embora o trabalho tenha ganhado mais visibilidade nos últimos anos, a presença de dançarinos contratados nos bailes de Belém não é recente. O ator, arte-educador e personal dancer Flávio Negrão Sales afirma atuar no segmento há mais de 20 anos e foi um dos primeiros profissionais da cidade a ser contratado para acompanhar mulheres em eventos sociais.

Flávio Negrão Sales atua no segmento há mais de 20 anos (Reprodução/ Flávio Negrão) Flávio Negrão Sales atua no segmento há mais de 20 anos (Reprodução/ Flávio Negrão)

Segundo ele, a atividade surgiu a partir da popularização da dança de salão no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. À medida que mais mulheres passaram a frequentar aulas e bailes, cresceu também a procura por parceiros que pudessem acompanhá-las nos eventos. "Inicialmente, a ideia era ter alguém com quem elas pudessem praticar aquilo que aprendiam nas aulas. Com o tempo, isso se transformou em um serviço profissional", explica.

Negrão destaca que os bailes promovidos por associações, grupos da terceira idade e escolas de dança ajudaram a consolidar o mercado, que hoje atende públicos bastante diversificados.

Redes sociais impulsionam os lucros

Para ampliar a divulgação do serviço, Jack apostou na produção de conteúdo para as redes sociais. O vídeo de apresentação, segundo ele, ajudou a mostrar ao público como funciona a atividade e a quebrar preconceitos sobre a profissão. "E tive um retorno incrível. Porém, são muitas damas para atender e eu não vou conseguir sozinho. Tenho algumas damas que sempre saem comigo, gostam do meu trabalho e acabam indicando para outras pessoas", relata.

Segundo o profissional, antes do investimento em publicidade, os ganhos obtidos com a atividade eram inferiores à renda gerada pela venda de produtos de limpeza. A partir de 2025, porém, o cenário mudou. O faturamento dobrou e passou a superar os rendimentos da ocupação principal.

De acordo com Jack, a procura pelos serviços aumentou cerca de 50% após a divulgação nas redes sociais. Atualmente, o faturamento por evento varia entre R$ 150 e R$ 250, dependendo da duração da festa, do dia da semana e do tipo de evento contratado.

A expansão da atividade também atrai novos profissionais. É o caso de João Fabiano, personal dancer há três anos e meio. Segundo ele, a entrada no segmento aconteceu após o incentivo da professora de dança de salão Regina Barros, que identificou seu potencial para atuar na área. "Percebi que poderia transformar a dança não apenas em uma atividade terapêutica, mas também em uma fonte de renda, devido à grande procura por esse tipo de serviço nos bailes", afirma.

João Fabiano é personal dancer há três anos e meio (Reprodução/ João Fabiano) João Fabiano é personal dancer há três anos e meio (Reprodução/ João Fabiano)

Assim como Jack, João também aposta nas redes sociais para divulgar seu trabalho e fortalecer sua presença no mercado. Além disso, participa do grupo Amor pela Dança, um dos pioneiros no segmento em Belém, onde realiza capacitações e troca experiências com outros profissionais.

Segundo ele, os ganhos variam de acordo com a demanda. O trabalho pode ser remunerado por meio das chamadas "fichinhas", em que o dançarino recebe por música dançada, ou por contratos individuais firmados para acompanhar uma cliente durante todo o evento. O maior faturamento obtido por João em uma única noite chegou a R$ 450.

Atendimento personalizado fideliza clientes

Além da divulgação digital, a fidelização da clientela tem sido um dos principais motores do crescimento do negócio. Para Jack, o diferencial está na forma como o serviço é prestado. "Procuro sempre ser pontual, comprometido, respeitoso e honesto nas informações contratuais. Também priorizo ao máximo a diversão das damas", afirma.

Para Jack, o diferencial é a pontualidade, o respeito e a prioridade à diversão das damas (O Liberal/ Cristino Martins) Para Jack, o diferencial é a pontualidade, o respeito e a prioridade à diversão das damas (O Liberal/ Cristino Martins)

João Fabiano concorda. Segundo ele, respeito, pontualidade e capacidade de condução são características essenciais para construir uma clientela fiel. Como estratégia de aproximação, costuma oferecer uma ou duas danças como cortesia para que as clientes conheçam seu trabalho. "Durante a dança, procuro deixar a dama à vontade para que ela tenha interesse em continuar dançando comigo", explica.

Para Flávio Negrão, a fidelização depende principalmente da experiência proporcionada ao cliente. "É preciso reunir carisma, boa apresentação e, principalmente, saber dançar bem. O objetivo é fazer com que a pessoa se sinta satisfeita dançando", afirma. Segundo ele, quando a experiência é positiva, a tendência é que a cliente volte a contratar o profissional e também o recomende para outras pessoas.

Vantagens para quem contrata

Do lado das clientes, a contratação do serviço está relacionada principalmente à possibilidade de aproveitar melhor os eventos e dançar durante toda a festa. A doméstica autônoma Socorro Lopes, de 54 anos, afirma que a dança faz parte da sua vida há vários anos e que o serviço permite aproveitar melhor os bailes.

"Antes eu passava muito tempo sem dançar nos bailes porque faltavam parceiros. Por isso comecei a contratar um dançarino de confiança. Assim consigo aproveitar a festa e dançar as músicas de que gosto", conta. Ela afirma frequentar entre quatro e cinco bailes por mês e considera a dança uma atividade importante para a saúde física e emocional.

Vivian Carneiro, Jack Souza e Socorro Lopes (O Liberal/ Cristino Martins) Vivian Carneiro, Jack Souza e Socorro Lopes (O Liberal/ Cristino Martins)

Já a funcionária pública Vivian Carneiro, de 40 anos, destaca a segurança como um dos principais benefícios. "Sempre gostei de dançar, mas não me sentia confortável com o assédio masculino e a falta de respeito. Com um personal dancer, consigo dançar a noite inteira sem sofrer assédio e volto para casa tranquila", afirma.

Segundo ela, muitas mulheres enfrentam dificuldades para encontrar parceiros de dança nos eventos, já que parte dos frequentadores prefere apenas socializar, consumir bebidas ou assistir às apresentações.

Desafios

Apesar do crescimento da atividade, o mercado ainda enfrenta obstáculos. O principal deles, segundo Jack, é o preconceito relacionado à profissão. "A maior barreira é a visão que algumas pessoas têm de que o dançarino é acompanhante de luxo. Muitas acabam criando uma ideia deturpada do nosso trabalho, quando, na verdade, nossa função é apenas acompanhar e dançar com a contratante durante uma festa", explica.

Outro desafio é a sazonalidade. Em períodos de férias escolares, especialmente nos meses de janeiro e julho, a realização de eventos costuma diminuir, reduzindo também a procura pelos serviços. Para equilibrar as finanças durante esses períodos, Jack mantém sua atividade principal como vendedor de produtos de limpeza.

João Fabiano aponta ainda a instabilidade financeira, a concentração dos eventos nos bairros centrais e a falta de investimentos voltados aos dançarinos. "Muitas pessoas ainda enxergam a dança apenas como um hobby e não estão dispostas a pagar um valor justo por uma dança ou por um contrato", afirma.

Flávio Negrão acrescenta que a crescente concorrência exige atualização constante dos profissionais. Segundo ele, quem deseja permanecer no mercado precisa acompanhar as mudanças dos ritmos e das preferências do público.

Profissionalização é fundamental

Para quem deseja ingressar no segmento, os entrevistados são unânimes: a qualificação profissional é indispensável. "É impossível ser personal dancer sem ter o básico de formação técnica nos principais ritmos populares. Além disso, comprometimento, responsabilidade e respeito são essenciais para quem quer construir uma carreira sólida", afirma Jack.

Flávio Negrão destaca que o principal investimento para quem deseja atuar na área é a própria formação."É preciso estudar dança, compreender a dança de salão, desenvolver técnicas e, principalmente, a condução. Um bom profissional consegue se adaptar ao ritmo e às necessidades de cada cliente", afirma.

Além da qualificação, a apresentação pessoal também é considerada um diferencial. João Fabiano destaca que os profissionais costumam investir em roupas adequadas aos eventos, sapatos apropriados, perfumes e cuidados com a higiene. "Assim como em muitas profissões, estar bem vestido e alinhado faz diferença", afirma.

Flávio acrescenta que o mercado também vem passando por transformações. Se antes era fundamental dominar ritmos tradicionais da dança de salão, hoje os profissionais precisam compreender também manifestações culturais regionais, como o brega e outros ritmos populares paraenses.

Atualmente, o personal dancer cursa uma especialização em dança-terapia e busca ampliar as possibilidades de atuação da dança como ferramenta de bem-estar, expressão corporal e desenvolvimento pessoal.

Em um mercado ainda pouco explorado em Belém, a experiência de profissionais como Jack Souza, Flávio Negrão e João Fabiano mostra como a identificação de uma demanda específica, aliada à qualificação profissional, ao uso estratégico das redes sociais e à prestação de um serviço diferenciado, pode transformar uma habilidade pessoal em oportunidade de negócio e geração de renda.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia