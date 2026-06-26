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Nirah lança 'O Mundo Girou' com batida de tecnomelody moderno

Canção é aposta para o verão ao chegar com o ritmo típico paraense

O Liberal
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Nirah lança 'O Mundo Girou' (Divulgação)

Nirah lança o novo single, “O Mundo Girou”. A canção fala sobre recomeços, autoestima e a força de quem escolhe seguir em frente após uma decepção. Com letra assinada pelo compositor Heikon e produção musical de Rodrigo Camarão, a faixa aposta em uma sonoridade inovadora, trazendo um dos tecnomelodys mais modernos da atualidade.

A produção mistura a batida marcante do tecnomelody com a energia contagiante do Rock Doido, criando uma identidade única, dançante e atual, sem perder a essência da música paraense.

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A mensagem de “O Mundo Girou” é um convite para que as mulheres reconheçam o próprio valor e entendam que cada fim pode representar um novo começo, como destaca a própria cantorsa. A música retrata a virada de quem supera o passado, reencontra sua força e segue em frente com confiança, mostrando que o mundo sempre gira para quem escolhe continuar.

Com refrão forte, ritmo envolvente e uma produção moderna, “O Mundo Girou” chega como uma aposta para conquistar o público nas plataformas digitais, nas redes sociais e nas pistas de dança, além de ser o hit do verão. A canção ainda reforça a força do tecnomelody e do Rock Doido como movimentos que seguem se renovando e conquistando cada vez mais espaço na música brasileira.

Natural de Breves, no Marajó, e radicada em Belém, Nirah vem consolidando sua identidade artística ao valorizar a cultura musical do Pará, levando o tecnomelody a novos públicos por meio de uma linguagem contemporânea, produções de alto nível e um estilo marcante.

O  audiovisual de “O Mundo Girou”, gravado em Belém, chegará nos próximos dias nas plataformas digitais.

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