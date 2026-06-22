Editora da UFPA abre inscrições para lançamento de livros na 29ª Feira Pan-Amazônica

Durante a 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que ocorre de 29 de agosto a 6 de setembro de 2026, a Editora da UFPA (ed.ufpa) apresentará uma série de novos títulos em seu estande. Por meio de um edital de seleção, até 25 obras inéditas no catálogo da instituição serão escolhidas para a programação de lançamentos no espaço.

Escritores interessados em submeter seus trabalhos têm até o dia 20 de julho de 2026 para realizar a inscrição. O regulamento completo e as orientações estão disponíveis no link oficial da biografia do perfil da editora no Instagram.

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Na edição deste ano, o escritor Luiz Peixoto Ramos, criador do personagem “Jabutigão”, e a cantora Nazaré Pereira, reconhecida internacionalmente por sua carreira, serão os grandes homenageados do evento.

Ambos representam diferentes expressões da cultura paraense. Luiz Peixoto deu vida ao jabuti gigante que se tornou uma das atrações mais tradicionais da feira literária, registrando presença em 27 edições. Já Nazaré Pereira soma mais de cinco décadas de trajetória musical, marcada pela valorização dos ritmos regionais e pela difusão da cultura popular dentro e fora do Brasil.