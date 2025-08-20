Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Farinha de Bragança é destaque cultural na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Durante a atividade, visitantes puderam acompanhar o processo artesanal de produção, conhecer as técnicas transmitidas entre gerações e participar de degustações que evidenciaram a versatilidade do produto

O Liberal
fonte

Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará, a farinha é parte fundamental da identidade bragantina e da culinária amazônica. (Divulgação/ Prefeitura de Bragança)

Bragança foi homenageada nesta terça-feira (19) na 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. A tradicional Farinha de Bragança ganhou protagonismo em uma aula-show organizada pela Fundação Cultural do Pará (FCP), que apresentou ao público o valor gastronômico e cultural desse símbolo paraense.

Durante a atividade, visitantes puderam acompanhar o processo artesanal de produção, conhecer as técnicas transmitidas entre gerações e participar de degustações que evidenciaram a versatilidade do produto. Reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará, a farinha é parte fundamental da identidade bragantina e da culinária amazônica.

Na condução da apresentação, Regina Tavares destacou a força simbólica do alimento. “A Farinha de Bragança é mais do que um alimento. Ela representa história, tradição e resistência de um povo que há gerações preserva e valoriza esse saber ancestral. Levar esse produto para a feira é reconhecer e celebrar a cultura do nosso estado”, afirmou.

Produzida em comunidades rurais e ribeirinhas, a farinha está presente no cotidiano alimentar das famílias paraenses e em pratos típicos que marcam a tradição da região. Sua presença na feira contribuiu para aproximar o público urbano dos saberes do interior do estado.

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes segue até domingo (22), com uma programação gratuita que reúne literatura, música, oficinas, apresentações culturais e experiências gastronômicas. Em 2025, o evento presta homenagem ao Mestre Damasceno, referência da cultura quilombola do Marajó, e à escritora Wanda Monteiro, estudiosa da produção literária do Baixo Amazonas.

Com a participação da Farinha de Bragança, a feira reafirma a valorização da diversidade cultural do Pará e a importância de preservar tradições que compõem a identidade amazônica.

