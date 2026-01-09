Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Trailers irregulares são removidos da Praça Brasil e da Doca, em Belém

Ação da Prefeitura integra a Operação Impactus e ocorreu após notificações por irregularidades e riscos à segurança

Hannah Franco
fonte

Equipamentos já haviam sido notificados por falta de regularização e uso irregular do espaço público. (Divulgação/Prefeitura de Belém)

Trailers de lanches que funcionavam de forma irregular foram removidos da Praça Brasil e da Avenida Visconde de Souza Franco (Doca) durante a Operação Impactus, realizada pela Prefeitura de Belém. A ação foi divulgada nesta sexta-feira (9) e integra o programa Belém em Ordem, que busca reforçar a organização do espaço público.

Segundo a prefeitura, os proprietários dos trailers já haviam sido notificados anteriormente por irregularidades como ausência de regularização, descarte inadequado de resíduos e uso de fiação elétrica considerada perigosa. Mesmo após as notificações e prazos concedidos, os responsáveis voltaram a ocupar os locais, o que levou à retirada dos equipamentos.

VEJA MAIS

image Proposta de atualização do Estatuto do Magistério mobiliza Prefeitura e professores em Belém
A Prefeitura também destaca que direitos como férias, triênio e jornada de trabalho permanecem preservados

image Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade
Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

Antes da retirada, os empreendedores são orientados a buscar a regularização junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

A prefeitura destacou ainda que a fiscalização seguirá sendo realizada em diferentes pontos da cidade. 

Empreendedores que desejam se regularizar devem procurar a Sedcon.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

irregularidades

operação impactus
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

TURISMO

Navios de cruzeiro em Belém: veja 3 embarcações de turismo que chegam à cidade

Visitantes desembarcam na capital paraense nos dias 12, 15 e 22 de janeiro

07.01.26 10h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda