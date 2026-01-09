Trailers irregulares são removidos da Praça Brasil e da Doca, em Belém

Trailers de lanches que funcionavam de forma irregular foram removidos da Praça Brasil e da Avenida Visconde de Souza Franco (Doca) durante a Operação Impactus, realizada pela Prefeitura de Belém. A ação foi divulgada nesta sexta-feira (9) e integra o programa Belém em Ordem, que busca reforçar a organização do espaço público.

Segundo a prefeitura, os proprietários dos trailers já haviam sido notificados anteriormente por irregularidades como ausência de regularização, descarte inadequado de resíduos e uso de fiação elétrica considerada perigosa. Mesmo após as notificações e prazos concedidos, os responsáveis voltaram a ocupar os locais, o que levou à retirada dos equipamentos.

Antes da retirada, os empreendedores são orientados a buscar a regularização junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon).

A prefeitura destacou ainda que a fiscalização seguirá sendo realizada em diferentes pontos da cidade.

Empreendedores que desejam se regularizar devem procurar a Sedcon.