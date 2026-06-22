Marcos Palmeira realiza breve passagem por Belém e é visto em restaurante da capital

O ator Marcos Palmeira esteve em passagem por Belém no último domingo (21) e aproveitou a estadia na capital paraense para visitar um restaurante lactovegetariano com influência da culinária indiana, localizado no bairro de Batista Campos.

Nas redes sociais do estabelecimento, foram compartilhadas imagens do artista ao lado de funcionários e da equipe do local. Na legenda da publicação, o restaurante destacou a interação durante a visita.

“Além de apreciar nossa culinária, Marcos foi extremamente gentil e atencioso com todos, tirando fotos, conversando com clientes e compartilhando momentos especiais com a nossa equipe”, escreveram.