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Ex-funcionário demitido após comentário sobre João Luiz no BBB21 perde processo no TST

A disputa judicial entre um patrocinador do reality um ex-empregado, teve um desfecho após a ação trabalhista movida pelo profissional após a rescisão do contrato de trabalho

O Liberal
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O processo trabalhista motivado por uma publicação sobre o cabelo de João Luiz Pedrosa no BBB21 recebeu uma nova sentença do TST (Globo)

Um comentário sobre o cabelo de João Luiz Pedrosa nas redes sociais durante o BBB21, que causou a demissão de um funcionário da Seara, então patrocinadora do reality show da TV Globo, e foi parar na Justiça ganhou um novo capítulo recentemente. A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) absolveu a empresada obrigação de pagar uma indenização de R$ 100 mil a um ex-funcionário demitido na ocasião.

Segundo o colegiado do TST, a repercussão do caso decorreu da manifestação do próprio empregado na plataforma X (antigo Twitter), e não de uma conduta indevida da empresa. A decisão reverteu os entendimentos anteriores da 4ª Vara do Trabalho de Brasília e do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO), que haviam condenado a companhia em instâncias inferiores.

Na ação trabalhista, o ex-funcionário argumentava que a empresa o expôs publicamente após a dispensa, o que teria lhe causado transtorno misto ansioso e depressivo, condição que foi acompanhada de laudo médico no processo.

Histórico do Caso

Durante o programa de televisão em 2021, o participante Rodolffo comparou o cabelo de João Luiz Pedrosa à peruca de uma fantasia de homem das cavernas, utilizada no castigo do monstro daquela semana.

Em pronunciamento oficial durante o programa, João Luiz Pedrosa relatou o ocorrido:

“Muita gente aqui pode não saber, mas aconteceu uma situação no quarto cordel que estava eu, Caio, Rodolffo e Juliette, e eu tô dizendo isso aqui agora porque pra mim, é um momento de muita coragem, de poder estar falando isso aqui agora. Rodolffo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então, isso pra mim tocou num ponto muito específico. O jogo pode ser sim coisas que a gente vive aqui dentro, mas tem que ser um jogo de respeito”.

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Após a veiculação do episódio, o funcionário da empresa, que se identificava na rede social X como trabalhador da Seara no Distrito Federal, publicou um comentário sobre a declaração do participante.

“Vai à m… parece mesmo”, escreveu o homem na noite de 6 de abril de 2021.

A publicação gerou manifestações de usuários da rede social, que cobraram um posicionamento da empresa patrocinadora do programa. No dia 7 de abril de 2021, a Seara efetuou a demissão do funcionário sem justa causa e publicou uma nota informativa para a imprensa e nas redes sociais comunicando o desligamento, sem citar o nome do trabalhador.

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