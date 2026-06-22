Quadrinista Helô Rodrigues comanda oficinas gratuitas com foco na presença feminina nas artes

Destaque na cena artística paraense, a ilustradora e quadrinista Helô Rodrigues irá conduzir oficinas sobre tiras em quadrinhos como parte da programação que integra a mostra “Futebol – Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia”, com inscrições abertas.

Serão duas oficinas sobre produção de tirinhas dentro da programação formativa. A primeira delas, “Tirinhas: Introdução”, ocorre no próximo dia 27 de junho, das 10h às 12h, no Centro Cultural Banco da Amazônia. A outra, “Tirinhas: Aprofundamento”, será realizada em julho. Assim como todas as ações que integram a mostra, as oficinas são gratuitas, mas as vagas são limitadas e é preciso fazer a inscrição previamente por meio de formulário on-line. Para a oficina do sábado (27), as inscrições abrem na segunda-feira, dia 22. Como são cursos introdutórios, não há necessidade de conhecimentos prévios.

“A importância dessas oficinas é justamente a de trazer essas pessoas que possuem a vontade de trabalhar com quadrinhos, com roteirização, com quadrinização, mas não sabem de onde partir”, destaca a quadrinista.

VEJA MAIS

Helô Rodrigues consolidou sua trajetória de forma independente, utilizando as redes sociais como principal vitrine estratégica. Indicada ao Prêmio HQ Mix 2025, considerado o “Oscar” dos quadrinhos brasileiros, na categoria Melhor Web Tira, a artista já assinou colaborações com gigantes do mercado, como Disney+, Universal Studios, Rede Telecine, Red Bull, OXFAM, GNT e Hershey's, além de integrar equipes de animação nacionais e internacionais. Em suas narrativas visuais, a maternidade, o empoderamento feminino e a identidade regional aparecem como pilares centrais. Seu trabalho se destaca por uma linguagem leve, bem-humorada e que gera forte conexão ao retratar o cotidiano da Amazônia urbana.

Ela também foi duas vezes vencedora na categoria de Melhor Direção de Arte pelo curta-metragem Visagens e Visões, no Brazil New Visions International Film Festival (2024) e no Curta Taquary (2025), recebeu a Comenda Anastácia Livre (2023), concedida pelo mandato da vereadora de Belém Beatriz Caminha, e realizou sua primeira exposição solo na Galeria Azimute, em 2022.

A quadrinista também ressalta o espaço dado às mulheres na programação, já que elas conduzem todas as oficinas formativas até o final da exposição, em setembro. “Quando eu comecei, tinha apenas duas meninas e foi nelas que eu me inspirei e que me deram forças para eu poder continuar. Porque dentro de um cenário onde a maioria das pessoas que trabalham são homens, a gente fica com receio. Graças a Deus, hoje em dia isso tem mudado muito. E é justamente o objetivo da oficina também o de chamar mais para perto as mulheres que gostam de desenhar, de ilustrar e querem fazer quadrinhos. Tem cada vez mais mulheres dentro desses lugares, querendo saber mais, querendo entender mais e direcionar seus trabalhos para os quadrinhos”, comemora.

As oficinas realizadas até setembro integram a programação formativa da mostra “Futebol – Exposição Nacional de Humor do Banco da Amazônia”, em cartaz no Centro Cultural Banco da Amazônia, em Belém, até 13 de setembro. Idealizada pelo cartunista J. Bosco e pelo artista e produtor cultural Leonardo Dressant, do Mapuá Estúdio, a mostra também presta homenagem ao cartunista paraense Biratan Porto e marca a retomada da tradição do humor gráfico na Amazônia.