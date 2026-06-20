Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Pocah é internada e passa por cirurgia após inflamação na região íntima

Artista contou que sentiu forte desconforto na região íntima antes de ser internada

Hannah Franco
fonte

Pocah é internada às pressas e passa por cirurgia após inflamação íntima (Reprodução/Instagram)

A cantora Pocah precisou passar por uma cirurgia de emergência na noite da última sexta-feira (19), após ser internada devido a um forte desconforto na região íntima. Em relatos publicados nas redes sociais, a artista contou que foi diagnosticada com bartolinite, uma inflamação na glândula de Bartholin, responsável pela lubrificação da região.

Neste sábado (20), Pocah atualizou os seguidores e afirmou que está bem, permanecendo no hospital apenas em observação e recebendo medicação venosa para continuidade do tratamento. A cantora também tranquilizou o público ao dizer que não corre risco no momento. Em seus stories, ela explicou que enfrentou dores intensas nos últimos dias, que chegaram a impedir atividades simples do dia a dia.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Pocah é chamada de 'baranga' por policial civil durante gravação
Cantora registrou o momento em que ouviu o insulto vindo de uma viatura da Polícia Civil enquanto gravava stories

image Viviane Batidão anuncia participação no 'Conversa com Bial' e apresenta nova música com Pocah
A cantora paraense gravou participação no programa da TV Globo, que vai ao ar nesta terça-feira (28), após o Jornal da Globo

Pocah detalha diagnóstico e explica quadro de saúde

Internada, a cantora Pocah revelou aos seguidores do Instagram que precisou ser submetida a uma cirurgia às pressas após sentir um desconforto intenso na região íntima. Segundo ela, o problema foi identificado como bartolinite, inflamação na glândula de Bartholin, estrutura responsável pela lubrificação da região genital.

A artista explicou ainda que os sintomas se agravaram ao longo dos últimos dias antes da internação. Em relatos publicados nos stories, Pocah descreveu o impacto da dor no cotidiano.

“É uma dor que você não consegue andar, não consegue sentar, você fica sem dignidade total. Eu já estava com ela há quatro dias, é insuportável”, disse.

Em atualização mais recente, neste sábado (20), Pocah informou que segue internada, mas apresenta quadro estável. Ela afirmou que permanece no hospital em observação, recebendo medicação intravenosa para dar continuidade ao tratamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

POCAH

cirurgia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PERRENGUE

Simone Mendes interrompe show e faz apelo ao público: 'Deixa eu ir ao banheiro'

Sentindo mal-estar há dois dias, a cantora pediu licença ao público com sinceridade para ir ao banheiro e viralizou na web

20.06.26 12h15

MÚSICA

Sandy revela previsão de retorno à música após ser cercada por fãs

Cobrada pelo público durante desembarque em São Paulo, a cantora revelou quando pretende encerrar o hiato e retomar os lançamentos musicais

20.06.26 8h22

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Colaborador de ‘Quem Ama Cuida’, Wendell Bendelack revela desejo de escrever para Dira Paes

Ator e escritor paraense integra equipe de Walcyr Carrasco e Claudia Souto na novela das nove da emissora

20.06.26 8h00

PARA TODA A FAMÍLIA

‘A Vila dos Chaves’ volta a Belémcom apresentações no Mercado de São Brás neste sábado (20)

Espetáculo da Caixa de Teatro terá sessões às 17h e 19h com personagens clássicos da TV

19.06.26 17h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

COPA DO MUNDO

Virginia Fonseca elogia vitória do Brasil sobre o Haiti: 'sensacional'

Influenciadora acompanhou a partida pela Copa do Mundo e disse ao Grupo Liberal que todos os gols da Seleção foram "maravilhosos"

19.06.26 23h59

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Colaborador de ‘Quem Ama Cuida’, Wendell Bendelack revela desejo de escrever para Dira Paes

Ator e escritor paraense integra equipe de Walcyr Carrasco e Claudia Souto na novela das nove da emissora

20.06.26 8h00

PERRENGUE

Simone Mendes interrompe show e faz apelo ao público: 'Deixa eu ir ao banheiro'

Sentindo mal-estar há dois dias, a cantora pediu licença ao público com sinceridade para ir ao banheiro e viralizou na web

20.06.26 12h15

SITUAÇÃO

Diogo Defante foi preso nos EUA? Saiba a verdade sobre a situação do humorista na Copa

Humorista apareceu sendo abordado por policiais próximo ao estádio da estreia do Brasil

15.06.26 22h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda