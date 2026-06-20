Pocah é internada e passa por cirurgia após inflamação na região íntima

A cantora Pocah precisou passar por uma cirurgia de emergência na noite da última sexta-feira (19), após ser internada devido a um forte desconforto na região íntima. Em relatos publicados nas redes sociais, a artista contou que foi diagnosticada com bartolinite, uma inflamação na glândula de Bartholin, responsável pela lubrificação da região.

Neste sábado (20), Pocah atualizou os seguidores e afirmou que está bem, permanecendo no hospital apenas em observação e recebendo medicação venosa para continuidade do tratamento. A cantora também tranquilizou o público ao dizer que não corre risco no momento. Em seus stories, ela explicou que enfrentou dores intensas nos últimos dias, que chegaram a impedir atividades simples do dia a dia.

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Pocah detalha diagnóstico e explica quadro de saúde

Internada, a cantora Pocah revelou aos seguidores do Instagram que precisou ser submetida a uma cirurgia às pressas após sentir um desconforto intenso na região íntima. Segundo ela, o problema foi identificado como bartolinite, inflamação na glândula de Bartholin, estrutura responsável pela lubrificação da região genital.

A artista explicou ainda que os sintomas se agravaram ao longo dos últimos dias antes da internação. Em relatos publicados nos stories, Pocah descreveu o impacto da dor no cotidiano.

“É uma dor que você não consegue andar, não consegue sentar, você fica sem dignidade total. Eu já estava com ela há quatro dias, é insuportável”, disse.

Em atualização mais recente, neste sábado (20), Pocah informou que segue internada, mas apresenta quadro estável. Ela afirmou que permanece no hospital em observação, recebendo medicação intravenosa para dar continuidade ao tratamento.