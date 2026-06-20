Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Colaborador de ‘Quem Ama Cuida’, Wendell Bendelack revela desejo de escrever para Dira Paes

Ator e escritor paraense integra equipe de Walcyr Carrasco e Claudia Souto na novela das nove da emissora

Amanda Martins
fonte

Wendell Bendelack atua como colaborador na novela das nove da TV Globo (Arquivo pessoal)

Reviravoltas, disputas por herança, romances e mistérios têm movimentado os capítulos de “Quem Ama Cuida”, novela das nove da TV Globo. Por trás de cada cena exibida diariamente está uma equipe de roteiristas responsável pela construção da história, entre eles o paraense Wendell Bendelack, que colabora com os textos assinados por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

VEJA MAIS

image Paraense Wendell Bendelack comemora 51 anos com festa rodeada de globais; fotos
O ator atualmente trabalha como colaborador em "Volta por Cima", da TV Globo.

image “Elas por Elas” estreia hoje com colaboração do paraense Wendell Bendelack
A nova novela das 6 chega como uma releitura do sucesso de Cassiano Gabus Mendes, onde sete amigas se reencontram para prestar contas sobre o passado.

image Paraense Wendell Bendelack estreia espetáculo em São Paulo
Temporada fica em cartaz até o dia 06 de agosto

Natural de Belém, iniciou a trajetória artística no Grupo Experiência, dirigido por Geraldo Salles. Após se formar em Direito em 1996, Wendell mudou-se para o Rio de Janeiro para seguir na carreira artística e, dois anos depois, concluiu a formação artística. 

image Wendell Bendelack e Walcyr Carrasco no lançamento da novela (Arquivo pessoal)

Segundo ele, o reconhecimento nacional veio com a peça “Surto”, que permaneceu em cartaz por 12 anos e é apontada por ele como um divisor de águas. “Eu vivia uma professora de teatro na peça. Toda noite fazia a plateia repetir: ‘Eu quero fazer novela’. Acho que o universo entendeu de outra forma esse desejo. O querer fazer novela acabou se transformando em escrever novela”, relembra. 

Foi Claudia Souto quem aproximou o ator da teledramaturgia. A autora e Wendell se conheceram quando ela integrava a equipe de roteiristas do “Zorra Total”, e também escrevia para Rodrigo Fagundes, esposo do paraense, que durante anos deu vida ao personagem Patrick no programa de humor. 

image Ator Rodrigo Fagundes se emociona ao falar de casamento de 20 anos com o paraense Wendell Bendelack
O casal falou sobre as dificuldades de ser um homossexual no Brasil

image Wendell Bendelack indica sucessos da teledramaturgia brasileira pra assistir
O ator paraense é um 'noveleiro'

“Ela ficou sabendo da minha paixão por novelas, [da admiração pelo] Gilberto Braga e de decorar as falas Malu Mader. Quando escreveu a primeira novela dela, ‘Pega Pega’, me convidou para ser colaborador”, contou. 

Desde então, Wendell participou da escrita de “Nos Tempos do Imperador”, “Elas por Elas”, “Cara e Coragem” e “Volta por Cima”, estas últimas também de Claudia Souto.  Já o convite para integrar uma novela no horário nobre surgiu após ele manifestar esse desejo à direção da emissora.

“Conversei com as pessoas que organizam e alocam os autores nas tramas e falei que queria muito fazer uma novela das nove. Fui colocado na equipe do Walcyr. Depois ele convidou a Claudia para assinar a novela com ele. Então, estou no melhor dos mundos, com um autor que é um monstro sagrado e com uma parceira de várias novelas e uma grande amiga”, disse.

Processo de criação

Wendell descreve o processo de criação ao lado da dupla como uma experiência contínua de aprendizado.  “Eles têm uma sintonia muito grande, construída em outras novelas. O Walcyr não tem pudor de meter a mão na massa, de investir no melodrama, nos sentimentos e nas surpresas. A Cláudia também gosta muito do mistério. É um casamento bastante saudável e estou muito feliz de estar com eles escrevendo uma novela das nove”, afirma.

Além dos bastidores da escrita, o paraense acompanha diariamente a reação do público, que ocorre em tempo real por meio das redes sociais. Segundo ele, essa interação influencia o processo de criação, embora a novela siga um planejamento previamente estruturado.

“É impressionante o poder da novela, principalmente da novela das nove. Todo mundo assiste, todo mundo ama, todo mundo odeia, todo mundo acha que tem uma solução melhor. A novela é uma obra aberta e a gente escreve para o público. Hoje a reação é imediata. Passou a cena e já acompanhamos os comentários. Sempre que possível, quando faz sentido dentro da história e há tempo para isso, buscamos atender às expectativas das pessoas”, diz. 

Para o escritor, um dos diferenciais da faixa das nove é a possibilidade de aprofundar conflitos e trabalhar diferentes gêneros dentro da mesma narrativa.

“Sempre digo que novela é como um pacote de balas sortidas: tem que ter humor, drama, romance, suspense, mistério. Nesta história abordamos a relação tóxica da Elenice com o Tom, a descoberta da orientação sexual do Mau Mau e a relação dele com o avô, além da grande vilã, Pilar, que desperta reações muito fortes no público”, explique.

Wendell acrescenta que o objetivo não é oferecer respostas prontas, mas colocar temas em discussão, como por exemplo, o da homofobia velada. “Você coloca uma novela no ar e coloca um assunto na roda para ser discutido. A história do Mau Mau, por exemplo, acontece em muitas famílias. É preciso tratar esses temas com muito cuidado e respeito, porque a novela entra na casa das pessoas. Nada pode ser imposto. A ideia é abrir espaço para o diálogo”. 

Próximos capítulos

Nos próximos capítulos, ele adianta que o público verá uma mudança importante na trajetória de Adriana (Letícia Colin). “Ela vai sair com um plano muito bem definido. Durante o período na prisão, vai estudar o próprio processo e decorar tudo o que aconteceu no julgamento. Ela vai lembrar de cada pessoa que participou da condenação e isso vai movimentar bastante a história”, conta, dando um leve spoiler. 

Mesmo morando fora do Pará há alguns anos, Wendell mantém ligação uma forte ligação com o estado. Ele afirma ter diferentes projetos e sonhos ligados à sua trajetória artística. 

“Fico muito feliz com esse carinho [do Pará]. Morro de saudade de Belém e tenho um sonho: um dia escrever um trabalho para a Dira Paes”, compartilhou. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Quem Ama Cuida

wendell bendelack

novela

TV Globo

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PERRENGUE

Simone Mendes interrompe show e faz apelo ao público: 'Deixa eu ir ao banheiro'

Sentindo mal-estar há dois dias, a cantora pediu licença ao público com sinceridade para ir ao banheiro e viralizou na web

20.06.26 12h15

MÚSICA

Sandy revela previsão de retorno à música após ser cercada por fãs

Cobrada pelo público durante desembarque em São Paulo, a cantora revelou quando pretende encerrar o hiato e retomar os lançamentos musicais

20.06.26 8h22

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Colaborador de ‘Quem Ama Cuida’, Wendell Bendelack revela desejo de escrever para Dira Paes

Ator e escritor paraense integra equipe de Walcyr Carrasco e Claudia Souto na novela das nove da emissora

20.06.26 8h00

PARA TODA A FAMÍLIA

‘A Vila dos Chaves’ volta a Belémcom apresentações no Mercado de São Brás neste sábado (20)

Espetáculo da Caixa de Teatro terá sessões às 17h e 19h com personagens clássicos da TV

19.06.26 17h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

SUSTO

Pocah é internada e passa por cirurgia após inflamação na região íntima

Artista contou que sentiu forte desconforto na região íntima antes de ser internada

20.06.26 19h18

CELEBRIDADES

Rafa Justus se muda para mansão de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Influenciadora de 16 anos compartilha detalhes da mudança e é recebida com flores, balões e carta de boas-vindas

19.06.26 19h39

SITUAÇÃO

Diogo Defante foi preso nos EUA? Saiba a verdade sobre a situação do humorista na Copa

Humorista apareceu sendo abordado por policiais próximo ao estádio da estreia do Brasil

15.06.26 22h52

CULTURA

Arte Pará celebra as descobertas sensoriais de Danielle Fonseca e Jocatos

Artistas contam sobre sua relação com a arte e com o Arte Pará, cuja 42ª edição será aberta em novembro, na capital paraense

21.06.26 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda