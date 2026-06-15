Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Diogo Defante foi preso nos EUA? Saiba a verdade sobre a situação do humorista na Copa

Humorista apareceu sendo abordado por policiais próximo ao estádio da estreia do Brasil

Hannah Franco
fonte

Prisão de Diogo Defante nos EUA viraliza; saiba o que realmente aconteceu (Reprodução/Youtube)

O humorista e influenciador Diogo Defante movimentou as redes sociais após aparecer sendo abordado por policiais próximo ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. As imagens rapidamente levantaram rumores de que ele teria sido preso durante a estreia do Brasil contra o Marrocos.

No vídeo, Defante aparece cercado por agentes de segurança enquanto produzia conteúdos para a cobertura da competição. Em determinado momento, ele conversa com os policiais e chega a entrar em uma viatura, o que reforçou as especulações entre os internautas.

VEJA MAIS

image Diogo Defante é agredido no rosto durante show e desabafa: 'Me deixou triste'
No momento em que estava cantando no palco, o humorista disse que levou uma sapatada de um fã que estava na plateia

image Nicole Bahls adota sapo e o batiza com nome de Diogo Defante: 'É a cara dele'
Além do sapo, a influenciadora também possui uma cabrita com o nome de Manu Bahtidão

No entanto, a suposta prisão não passou de uma encenação criada pelo próprio humorista. A ação fazia parte de um conteúdo humorístico produzido durante a cobertura do Mundial e tinha como objetivo gerar repercussão nas redes sociais.

A brincadeira mostrava Defante acompanhando a movimentação dos torcedores nos arredores do estádio quando, supostamente, teria feito uma piada que desagradou um policial. A partir daí, o roteiro simulava uma detenção e o encaminhamento do influenciador para uma delegacia.

Após passar o fim de semana longe das transmissões da CazéTV, Defante voltou a aparecer nas redes sociais nesta segunda-feira (15) ironizando toda a situação.

Em um vídeo publicado por ele, um ator fantasiado de policial afirma, em tom de brincadeira, que o humorista estaria causando problemas nos Estados Unidos. Na sequência, Defante interrompe a fala e sai correndo, reforçando o caráter cômico da encenação.

Apesar dos rumores que circularam nas redes, não há qualquer registro de prisão envolvendo o humorista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

diogo defante

cazé tv
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Em ritmo de xote bragantino, Stella do Cärmo e Rafael Du Vale lançam single em show

Parceiros de longa data nos bastidores, artistas dividem os vocais principais pela primeira vez em "Linda Flor", releitura que une rabeca, curimbó e a ancestralidade amazônica em Belém

15.06.26 14h06

POLÊMICA

Romário se manifesta após ‘climão’ com Fernanda Gentil durante transmissão da Copa; veja

Ex-jogador afirmou que houve um mal-entendido em sua fala feita durante o empate entre Brasil e Marrocos na estreia do Mundial

15.06.26 14h03

PROGRAMAÇÃO

Narrativas do Pará ganham protagonismo em festival internacional de documentário musical

Trajetórias de Dona Onete e Ruy Barata, além do movimento punk paraense, ganham as telas de São Paulo entre os dias 17 e 28 de junho; confira a programação completa de exibições gratuitas do In-Edit

15.06.26 13h56

SAÚDE

Cacique Raoni é internado na UTI em estado grave em Mato Grosso

Com sintomas de pneumonia e desidratação, líder apresentou tosse com sangue e alterações renais

15.06.26 10h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

ATAQUE PESSOAl

Esposa de Raphinha expõe mensagens de ódio e xingamentos na web após empate do Brasil

Natália Belloli desabafou sobre o ocorrido nos Stories do Instagram nesta segunda-feira (15)

15.06.26 14h29

mudanças na grade

Copa do Mundo: duas novelas ficam fora do ar nesta segunda-feira (15); saiba quais

Entre as mudanças, duas novelas deixam de ir ao ar e outra terá seu horário alterado

15.06.26 12h41

HOMENAGEM

Ex-namorada de Oliver Tree, Melanie Martinez publica homenagem emocionante

Cantora usou as redes sociais para publicar relato; ex-namorado morreu em acidente aéreo no Rio de Janeiro, no domingo (14)

15.06.26 8h14

POLÊMICA

Romário se manifesta após ‘climão’ com Fernanda Gentil durante transmissão da Copa; veja

Ex-jogador afirmou que houve um mal-entendido em sua fala feita durante o empate entre Brasil e Marrocos na estreia do Mundial

15.06.26 14h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda