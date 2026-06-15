Diogo Defante foi preso nos EUA? Saiba a verdade sobre a situação do humorista na Copa

O humorista e influenciador Diogo Defante movimentou as redes sociais após aparecer sendo abordado por policiais próximo ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. As imagens rapidamente levantaram rumores de que ele teria sido preso durante a estreia do Brasil contra o Marrocos.

No vídeo, Defante aparece cercado por agentes de segurança enquanto produzia conteúdos para a cobertura da competição. Em determinado momento, ele conversa com os policiais e chega a entrar em uma viatura, o que reforçou as especulações entre os internautas.

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No entanto, a suposta prisão não passou de uma encenação criada pelo próprio humorista. A ação fazia parte de um conteúdo humorístico produzido durante a cobertura do Mundial e tinha como objetivo gerar repercussão nas redes sociais.

A brincadeira mostrava Defante acompanhando a movimentação dos torcedores nos arredores do estádio quando, supostamente, teria feito uma piada que desagradou um policial. A partir daí, o roteiro simulava uma detenção e o encaminhamento do influenciador para uma delegacia.

Após passar o fim de semana longe das transmissões da CazéTV, Defante voltou a aparecer nas redes sociais nesta segunda-feira (15) ironizando toda a situação.

Em um vídeo publicado por ele, um ator fantasiado de policial afirma, em tom de brincadeira, que o humorista estaria causando problemas nos Estados Unidos. Na sequência, Defante interrompe a fala e sai correndo, reforçando o caráter cômico da encenação.

Apesar dos rumores que circularam nas redes, não há qualquer registro de prisão envolvendo o humorista.