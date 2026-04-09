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Nicole Bahls adota sapo e o batiza com nome de Diogo Defante: 'É a cara dele'

Além do sapo, a influenciadora também possui uma cabrita com o nome de Manu Bahtidão

Victoria Rodrigues
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Além de um sapo, a influenciadora também tem uma vaca, pato, galinha e cabrito em sua casa. (Foto: Reprodução/ Instagram | @nicolebahls)

Com um quintal lotado de vacas, galinhas, gansos, perus e cabritos, a influenciadora digital Nicole Bahls sempre foi apaixonada pelos animais e costuma adotar muitas espécies para cuidar em sua fazenda, no Rio de Janeiro. Embora já tenha muitos mascotes, Nicole resolveu inovar mais uma vez e surpreendeu os seus fãs ao adotar um sapo que estava em seu quintal e batizá-lo com o nome do humorista Diogo Defante.

"Bom dia, flor do dia! Vamos animar, vamos acordar? Gente, olha, um sapo, que fofo! Ai, aqui no sítio ainda não tem sapo, acho que eu vou pegar ele pra chamar de meu. Meu Deus, e eu mesma já beijei tanto sapo, e eu já até sei o nome dele. Ah, ele é fofinho, vou colocar o nome dele de Diogo Defante, não é a cara dele?", disse alegre a influenciadora Nicole Bahls em um reels publicado em seu perfil oficial do Instagram.

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É perigoso ter um sapo em casa?

Nas mídias sociais, algumas pessoas se divertiram com o mais novo animal de estimação de Nicole Bahls. "Diva, você é corajosa, eu tenho medo", revelou uma pessoa. "Ai, ai, ai, lá vem ela!!! Mais um para sua fazenda", comemorou uma seguidora. "Te entendo, Nicole, eu já beijei muito sapo também", brincou outra. "Ela sempre vendo beleza nas criações de Deus! Muita grandeza essa mulher tem", realçou uma quarta pessoa.

Já outras se questionaram se é perigoso ter um sapo em casa. “Os sapos não transmitem diretamente doenças de pele, mas as toxinas locais podem causar irritação. É comum que a pele fique avermelhada ou com coceira após o contato, mas, na maioria das vezes, uma lavagem adequada com água corrente já é suficiente para aliviar os sintomas”, explicou a dermatologista Camila Sampaio em entrevista ao Metrópoles.

Conheça os nomes de outros animais da fazenda de Nicole Bahls:

  • Cabritas: Manu Bahtidão, Ludmilla e Brunna Gonçalves;
  • Galo: Bruno Gagliasso;
  • Ganso: Zé Vaqueiro;
  • Patos: Rico Melquiades e Lucas Rangel;
  • Perus: Juliano Floss e Carmo Dalla Vecchia;
  • Vacas: Camila Queiroz e Anitta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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