Tadeu Schmidt lamenta falecimento da mãe um mês após morte do irmão Oscar Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt usou o Instagram nesta segunda-feira (25) para comunicar o falecimento de sua mãe, Janira, aos 92 anos. Na postagem, ele reuniu fotografias ao lado dela e escreveu sobre o momento da perda.

“Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade pra aceitar que nunca mais vou te ver…”, publicou Schmidt na abertura do texto. No decorrer do relato, ele abordou a história familiar: “O que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos… E que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você”. O apresentador finalizou a mensagem escrevendo: “Descanse em paz, Dona Janira.”

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Nos comentários, o público e conhecidos enviaram mensagens de apoio. Alguns internautas lembraram o falecimento recente de seu irmão, Oscar Schmidt. “Perdeu seu irmão pouco mais de 1 mês e agora sua mãezinha”, enviou um usuário da rede. Outro perfil acrescentou: “Ela e Oscar, agora juntos no céu, olhando por você”. O sobrinho do apresentador, Felipe Schmidt, deixou um recado na publicação: "Tio, seja muito forte igual você sempre é nesse momento. Estamos aqui por você e todos da família. Você é exemplo!".

O convívio familiar entre os dois costumava ser registrado na internet. Em maio de 2025, quando Janira completou 91 anos, o apresentador realizou uma postagem que coincidiu com as celebrações do Dia das Mães. “Feliz aniversário, Dona Janira! 91 anos é uma marca incrível! E a senhora está maravilhosa! Foram dias sensacionais de celebração em Brasília! E feliz dia das mães! Pra minha mãe! Pra mãe das minhas filhas! E pra todas as mães!”, escreveu ele no período.