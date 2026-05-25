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Com Péricles, Seu Jorge e Joelma, confira a lista dos maiores cachês da Virada Cultural de São Paulo

A programação contou com mais de 1.200 apresentações gratuitas, distribuídas em 21 palcos e mais de 200 equipamentos culturais da cidade

Gabrielle Borges
fonte

Promovido pela Prefeitura de São Paulo, reuniu milhões de pessoas ao longo das 24 horas de atividades culturais e musicais. (Reprodução/ Prefeitura de São Paulo)

A cidade de São Paulo viveu um fim de semana marcado por música, cultura e grandes apresentações durante a Virada Cultural 2026. Batizado de “O Festival dos Festivais”, o evento reuniu artistas consagrados da música brasileira, como Péricles, Thiaguinho e Luísa Sonza, que atraíram multidões aos mais de 20 palcos espalhados pela capital paulista.

A programação contou com mais de 1.200 apresentações gratuitas, distribuídas em 21 palcos e mais de 200 equipamentos culturais da cidade. O evento, promovido pela Prefeitura de São Paulo, reuniu milhões de pessoas ao longo das 24 horas de atividades culturais e musicais.

Qual foi o artista de maior cachê?

Entre os maiores cachês divulgados no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo, o nome que lidera a lista é o de Péricles. O cantor recebeu R$ 700 mil por duas apresentações na Virada Cultural 2026. Veterano do evento, com participação em mais de dez edições, o artista subiu ao palco do Anhangabaú na noite de sábado (23) e no domingo (24) , embalando o público com clássicos do pagode dos anos 1990 e sucessos da carreira solo.

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Outro destaque entre os cachês mais altos é Thiaguinho. O cantor recebeu R$ 650 mil por um único show na programação da Virada Cultural. A apresentação aconteceu neste domingo, no Parque do Carmo, em Itaquera, na Zona Leste da cidade. Já a cantora Luísa Sonza teve cachê de R$ 636 mil por duas apresentações no evento. A paraense Joelma também está entre os valores mais altos do fesival, com um cachê de R$ 500 mil.

Confira os valores de todos os cachês:

  • Péricles: R$ 700 mil
  • Thiaguinho: R$ 638.244,12
  • Luísa Sonza: R$ 636 mil
  • Seu Jorge: R$ 522.033,33
  • Joelma: R$ 500 mil
  • Manu Chao: R$ 484.990
  • Alexandre Pires: R$ 450 mil
  • Gustavo Mioto: R$ 400 mil
  • Michel Teló: R$ 367 mil
  • Dilsinho: R$ 350 mil
  • Israel & Rodolffo: R$ 350 mil
  • Os Caras do Arrocha: R$ 316 mil
  • Marcelo Falcão: R$ 310 mil
  • Orchestre Poly-Rythmo: R$ 301.375,08
  • Guilherme e Santiago: R$ 278 mil
  • Vitor Fernandes: R$ 270 mil
  • Grupo Pixote: R$ 259.333,33
  • Beto Barbosa: R$ 250 mil
  • Aparelhagem Carabao: R$ 249.996
  • Falamansa: R$ 240 mil
  • MC Hariel: R$ 240 mil
  • Western Standard Time: R$ 230 mil
  • Gaby Amarantos: R$ 220 mil
  • Marina Sena: R$ 210 mil
  • Banda Djavu: R$ 190 mil
  • Vitor Kley: R$ 145.333,33
  • Filho do Piseiro: R$ 200 mil
  • Biquini (Cavadão): R$ 200 mil
  • Mumuzinho: R$ 183 mil
  • Maestro João Carlos Martins: R$ 180 mil
  • Cassiane: R$ 180 mil
  • Titãs: R$ 180 mil
  • Munhoz e Mariano: R$ 180 mil
  • Sidney Magal: R$ 170 mil
  • Ju Marques: R$ 160 mil
  • CPM22: R$ 158.916,67
  • Isaias Saad: R$ 153.333,33
  • Latino: R$ 143.333
  • IRA!: R$ 130 mil
  • Wanessa Camargo: R$ 140 mil
  • Turma do Pagode: R$ 135 mil
  • Céu: R$ 130 mil
  • Banda Fraternidade João Paulo II: R$ 125 mil
  • Jeito Moleque: R$ 120mil
  • Sambô: R$ 113.333,33
  • Raimundos: R$ 110 mil
  • Evinha: R$ 106.563,95
  • Léo e Júnior: R$ 104.106,67
  • Cordel do Fogo Encantado: R$ 101.209,76
  • Adriana Arydes: R$ 100 mil
  • Juliano Son: R$ 98.333,33
  • Johnny Hooker: R$ 81.666
  • Duquesa: R$ 80 mil
  • Edu Falaschi: R$ 80 mil
  • Missionários de Shalom: R$ 78 mil
  • Demônios da Garoa: R$ 73 mil
  • LS Jack: R$ 70 mil
  • Otto: R$ 70 mil
  • Luiza Possi: R$ 65 mil
  • Dexter: R$ 65 mil
  • Jorge Mautner: R$ 61 mil
  • Odair José: R$ 60 mil
  • Os Tornados, com Tony Tornado: R$ 60 mil
  • Tulipa Ruiz: R$ 58.385
  • Ras Kayleb: R$ 55 mil
  • Mariana Aydar: R$ 55 mil
  • Alaíde Costa: R$ 53 mil
  • MV Bill: R$ 45.059,26
  • Tasha e Tracie: R$ 45 mil
  • Ana Cañas: R$ 40 mil
  • Silvio Brito: R$ 40 mil
  • Maurício Gasperini: R$ 54.150
  • Danilo Caymmi: R$ 45 mil
  • Supla: R$ 30 mil
  • Fausto Fawcett: R$ 25.000
  • Fabiana Cozza: R$ 23.162
  • Jotapê: R$ 21.500
  • Jane Duboc: R$ 17 mil

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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