Com Péricles, Seu Jorge e Joelma, confira a lista dos maiores cachês da Virada Cultural de São Paulo
A programação contou com mais de 1.200 apresentações gratuitas, distribuídas em 21 palcos e mais de 200 equipamentos culturais da cidade
A cidade de São Paulo viveu um fim de semana marcado por música, cultura e grandes apresentações durante a Virada Cultural 2026. Batizado de “O Festival dos Festivais”, o evento reuniu artistas consagrados da música brasileira, como Péricles, Thiaguinho e Luísa Sonza, que atraíram multidões aos mais de 20 palcos espalhados pela capital paulista.
A programação contou com mais de 1.200 apresentações gratuitas, distribuídas em 21 palcos e mais de 200 equipamentos culturais da cidade. O evento, promovido pela Prefeitura de São Paulo, reuniu milhões de pessoas ao longo das 24 horas de atividades culturais e musicais.
Qual foi o artista de maior cachê?
Entre os maiores cachês divulgados no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo, o nome que lidera a lista é o de Péricles. O cantor recebeu R$ 700 mil por duas apresentações na Virada Cultural 2026. Veterano do evento, com participação em mais de dez edições, o artista subiu ao palco do Anhangabaú na noite de sábado (23) e no domingo (24) , embalando o público com clássicos do pagode dos anos 1990 e sucessos da carreira solo.
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Outro destaque entre os cachês mais altos é Thiaguinho. O cantor recebeu R$ 650 mil por um único show na programação da Virada Cultural. A apresentação aconteceu neste domingo, no Parque do Carmo, em Itaquera, na Zona Leste da cidade. Já a cantora Luísa Sonza teve cachê de R$ 636 mil por duas apresentações no evento. A paraense Joelma também está entre os valores mais altos do fesival, com um cachê de R$ 500 mil.
Confira os valores de todos os cachês:
- Péricles: R$ 700 mil
- Thiaguinho: R$ 638.244,12
- Luísa Sonza: R$ 636 mil
- Seu Jorge: R$ 522.033,33
- Joelma: R$ 500 mil
- Manu Chao: R$ 484.990
- Alexandre Pires: R$ 450 mil
- Gustavo Mioto: R$ 400 mil
- Michel Teló: R$ 367 mil
- Dilsinho: R$ 350 mil
- Israel & Rodolffo: R$ 350 mil
- Os Caras do Arrocha: R$ 316 mil
- Marcelo Falcão: R$ 310 mil
- Orchestre Poly-Rythmo: R$ 301.375,08
- Guilherme e Santiago: R$ 278 mil
- Vitor Fernandes: R$ 270 mil
- Grupo Pixote: R$ 259.333,33
- Beto Barbosa: R$ 250 mil
- Aparelhagem Carabao: R$ 249.996
- Falamansa: R$ 240 mil
- MC Hariel: R$ 240 mil
- Western Standard Time: R$ 230 mil
- Gaby Amarantos: R$ 220 mil
- Marina Sena: R$ 210 mil
- Banda Djavu: R$ 190 mil
- Vitor Kley: R$ 145.333,33
- Filho do Piseiro: R$ 200 mil
- Biquini (Cavadão): R$ 200 mil
- Mumuzinho: R$ 183 mil
- Maestro João Carlos Martins: R$ 180 mil
- Cassiane: R$ 180 mil
- Titãs: R$ 180 mil
- Munhoz e Mariano: R$ 180 mil
- Sidney Magal: R$ 170 mil
- Ju Marques: R$ 160 mil
- CPM22: R$ 158.916,67
- Isaias Saad: R$ 153.333,33
- Latino: R$ 143.333
- IRA!: R$ 130 mil
- Wanessa Camargo: R$ 140 mil
- Turma do Pagode: R$ 135 mil
- Céu: R$ 130 mil
- Banda Fraternidade João Paulo II: R$ 125 mil
- Jeito Moleque: R$ 120mil
- Sambô: R$ 113.333,33
- Raimundos: R$ 110 mil
- Evinha: R$ 106.563,95
- Léo e Júnior: R$ 104.106,67
- Cordel do Fogo Encantado: R$ 101.209,76
- Adriana Arydes: R$ 100 mil
- Juliano Son: R$ 98.333,33
- Johnny Hooker: R$ 81.666
- Duquesa: R$ 80 mil
- Edu Falaschi: R$ 80 mil
- Missionários de Shalom: R$ 78 mil
- Demônios da Garoa: R$ 73 mil
- LS Jack: R$ 70 mil
- Otto: R$ 70 mil
- Luiza Possi: R$ 65 mil
- Dexter: R$ 65 mil
- Jorge Mautner: R$ 61 mil
- Odair José: R$ 60 mil
- Os Tornados, com Tony Tornado: R$ 60 mil
- Tulipa Ruiz: R$ 58.385
- Ras Kayleb: R$ 55 mil
- Mariana Aydar: R$ 55 mil
- Alaíde Costa: R$ 53 mil
- MV Bill: R$ 45.059,26
- Tasha e Tracie: R$ 45 mil
- Ana Cañas: R$ 40 mil
- Silvio Brito: R$ 40 mil
- Maurício Gasperini: R$ 54.150
- Danilo Caymmi: R$ 45 mil
- Supla: R$ 30 mil
- Fausto Fawcett: R$ 25.000
- Fabiana Cozza: R$ 23.162
- Jotapê: R$ 21.500
- Jane Duboc: R$ 17 mil
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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