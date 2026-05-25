Com Péricles, Seu Jorge e Joelma, confira a lista dos maiores cachês da Virada Cultural de São Paulo

A cidade de São Paulo viveu um fim de semana marcado por música, cultura e grandes apresentações durante a Virada Cultural 2026. Batizado de “O Festival dos Festivais”, o evento reuniu artistas consagrados da música brasileira, como Péricles, Thiaguinho e Luísa Sonza, que atraíram multidões aos mais de 20 palcos espalhados pela capital paulista.

A programação contou com mais de 1.200 apresentações gratuitas, distribuídas em 21 palcos e mais de 200 equipamentos culturais da cidade. O evento, promovido pela Prefeitura de São Paulo, reuniu milhões de pessoas ao longo das 24 horas de atividades culturais e musicais.

Qual foi o artista de maior cachê?

Entre os maiores cachês divulgados no Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo, o nome que lidera a lista é o de Péricles. O cantor recebeu R$ 700 mil por duas apresentações na Virada Cultural 2026. Veterano do evento, com participação em mais de dez edições, o artista subiu ao palco do Anhangabaú na noite de sábado (23) e no domingo (24) , embalando o público com clássicos do pagode dos anos 1990 e sucessos da carreira solo.

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Outro destaque entre os cachês mais altos é Thiaguinho. O cantor recebeu R$ 650 mil por um único show na programação da Virada Cultural. A apresentação aconteceu neste domingo, no Parque do Carmo, em Itaquera, na Zona Leste da cidade. Já a cantora Luísa Sonza teve cachê de R$ 636 mil por duas apresentações no evento. A paraense Joelma também está entre os valores mais altos do fesival, com um cachê de R$ 500 mil.

Confira os valores de todos os cachês:

Péricles: R$ 700 mil

Thiaguinho: R$ 638.244,12

Luísa Sonza: R$ 636 mil

Seu Jorge: R$ 522.033,33

Joelma: R$ 500 mil

Manu Chao: R$ 484.990

Alexandre Pires: R$ 450 mil

Gustavo Mioto: R$ 400 mil

Michel Teló: R$ 367 mil

Dilsinho: R$ 350 mil

Israel & Rodolffo: R$ 350 mil

Os Caras do Arrocha: R$ 316 mil

Marcelo Falcão: R$ 310 mil

Orchestre Poly-Rythmo: R$ 301.375,08

Guilherme e Santiago: R$ 278 mil

Vitor Fernandes: R$ 270 mil

Grupo Pixote: R$ 259.333,33

Beto Barbosa: R$ 250 mil

Aparelhagem Carabao: R$ 249.996

Falamansa: R$ 240 mil

MC Hariel: R$ 240 mil

Western Standard Time: R$ 230 mil

Gaby Amarantos: R$ 220 mil

Marina Sena: R$ 210 mil

Banda Djavu: R$ 190 mil

Vitor Kley: R$ 145.333,33

Filho do Piseiro: R$ 200 mil

Biquini (Cavadão): R$ 200 mil

Mumuzinho: R$ 183 mil

Maestro João Carlos Martins: R$ 180 mil

Cassiane: R$ 180 mil

Titãs: R$ 180 mil

Munhoz e Mariano: R$ 180 mil

Sidney Magal: R$ 170 mil

Ju Marques: R$ 160 mil

CPM22: R$ 158.916,67

Isaias Saad: R$ 153.333,33

Latino: R$ 143.333

IRA!: R$ 130 mil

Wanessa Camargo: R$ 140 mil

Turma do Pagode: R$ 135 mil

Céu: R$ 130 mil

Banda Fraternidade João Paulo II: R$ 125 mil

Jeito Moleque: R$ 120mil

Sambô: R$ 113.333,33

Raimundos: R$ 110 mil

Evinha: R$ 106.563,95

Léo e Júnior: R$ 104.106,67

Cordel do Fogo Encantado: R$ 101.209,76

Adriana Arydes: R$ 100 mil

Juliano Son: R$ 98.333,33

Johnny Hooker: R$ 81.666

Duquesa: R$ 80 mil

Edu Falaschi: R$ 80 mil

Missionários de Shalom: R$ 78 mil

Demônios da Garoa: R$ 73 mil

LS Jack: R$ 70 mil

Otto: R$ 70 mil

Luiza Possi: R$ 65 mil

Dexter: R$ 65 mil

Jorge Mautner: R$ 61 mil

Odair José: R$ 60 mil

Os Tornados, com Tony Tornado: R$ 60 mil

Tulipa Ruiz: R$ 58.385

Ras Kayleb: R$ 55 mil

Mariana Aydar: R$ 55 mil

Alaíde Costa: R$ 53 mil

MV Bill: R$ 45.059,26

Tasha e Tracie: R$ 45 mil

Ana Cañas: R$ 40 mil

Silvio Brito: R$ 40 mil

Maurício Gasperini: R$ 54.150

Danilo Caymmi: R$ 45 mil

Supla: R$ 30 mil

Fausto Fawcett: R$ 25.000

Fabiana Cozza: R$ 23.162

Jotapê: R$ 21.500

Jane Duboc: R$ 17 mil

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)