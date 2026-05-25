Vini Jr. chega ao Rio de Janeiro para passar dias de folga

O jogador Vini Jr. chegou ao Rio de Janeiro para passar dias de folga e esteve com a cantora Ludmilla neste domingo (24). O atleta participou de gravações para as redes sociais da artista, aparecendo em um registro em vídeo onde os dois realizam passos de dança em conjunto. Ludmilla registrou o encontro em seu perfil com a frase: "Eu amo quando meu vizinho preferido tá aqui".

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A viagem ao Brasil ocorre após o término do relacionamento do jogador com a influenciadora Virginia Fonseca, anunciado por ela no dia 15 de maio. O encerramento do namoro de sete meses aconteceu após a presença de Virginia em uma partida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, onde usou uma vestimenta com o rosto do atleta.

Dias depois do anúncio do fim da relação, Vini Jr. publicou um texto na ferramenta stories para agradecer o período de convivência e desejar bem-estar à ex-namorada.