Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Vini Jr. chega ao Rio de Janeiro para passar dias de folga

Atleta esteve com a cantora Ludmilla em encontro registrado na internet

O Liberal
fonte

Vini Jr. chega ao Brasil após término (Reprodução)

O jogador Vini Jr. chegou ao Rio de Janeiro para passar dias de folga e esteve com a cantora Ludmilla neste domingo (24). O atleta participou de gravações para as redes sociais da artista, aparecendo em um registro em vídeo onde os dois realizam passos de dança em conjunto. Ludmilla registrou o encontro em seu perfil com a frase: "Eu amo quando meu vizinho preferido tá aqui".

VEJA MAIS

image Solteiro, Vini Jr. é visto em encontro discreto com mulheres em Porto Rico
O suposto encontro aumentou ainda mais os comentários sobre a vida amorosa do jogador

image Real Madrid continua 'reformulação profunda' e dispensa Alaba; Vini Jr e Mbappé podem sair
Após temporada de fracassos, presidente Florentino Pérez concede autonomia ao técnico português para montar nova equipe

image Virginia se pronuncia após repercussão de vídeo gravado em um zoológico de Dubai
A empresária destacou que jamais faria algo para constranger ou humilhar o atleta e reforçou apoio a Vini Jr.

A viagem ao Brasil ocorre após o término do relacionamento do jogador com a influenciadora Virginia Fonseca, anunciado por ela no dia 15 de maio. O encerramento do namoro de sete meses aconteceu após a presença de Virginia em uma partida do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, onde usou uma vestimenta com o rosto do atleta.

Dias depois do anúncio do fim da relação, Vini Jr. publicou um texto na ferramenta stories para agradecer o período de convivência e desejar bem-estar à ex-namorada.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Vini Jr

Ludmilla

Vírginia
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

'TBT' FORA DE ÉPOCA

Guns N’ Roses relembra nas redes sociais apresentação em Belém e agita fã; confira

O show lendário ocorreu em abril deste ano durante a turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things'

26.05.26 16h59

MIMO

Marina Sena recebe camisa e chapéu do Carabao durante Virada Cultural

Cantora recebeu presentes da empresária da aparelhagem paraense após apresentação em São Paulo

26.05.26 15h39

DANÇA

Rolon Ho e Thais Sousa embarcam rumo ao Rio de Janeiro para o Festival Brasil de Todos os Ritmos

A dupla foi campeão do quadro Dança dos Famosos em 2023 e 2025, respectivamente

26.05.26 11h23

CHEGADA

Nasce Levi, segundo filho de Lore Improta e Léo Santana

ouco antes do parto, a dançarina havia publicado um relato aos seguidores detalhando suas expectativas, receios e a rotina de compromissos durante as 38 semanas de gravidez

26.05.26 10h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Dona da “vagina mais bonita do Brasil” revela cuidados com a área íntima

Sabrina revelou suas rotinas de cuidados pessoais com a região íntima

22.02.25 0h00

rejuvenescida?

VÍDEO: Andressa Urach aparece irreconhecível após cirurgia na 'lata toda'

Técnica cirúrgica avançada reposiciona músculos da face e busca aparência natural; influenciadora detalhou recuperação real nas redes sociais

10.05.26 14h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25/12)?

O filme “O Grinch” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

25.12.25 11h00

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda