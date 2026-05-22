Real Madrid continua 'reformulação profunda' e dispensa Alaba; Vini Jr e Mbappé podem sair Após temporada de fracassos, presidente Florentino Pérez concede autonomia ao técnico português para montar nova equipe Estadão Conteúdo 22.05.26 13h47 A prometida "reformulação profunda" de Florentino Pérez no elenco do Real Madrid após temporada de fracassos está em andamento e teve novo passo nesta sexta-feira, com o anúncio da saída do experiente zagueiro David Alaba, de 33 anos. O clube já havia divulgado a não renovação com o lateral Carvajal, de 34. A lista de saídas deve aumentar consideravelmente já que o futuro técnico José Mourinho pediu carta branca para formar a nova equipe. E pode atingir nomes importantes. Além dos dois veteranos que já arrumaram as malas, Valverde ficou sem clima após briga com Tchouaméni e já estuda propostas. A imprensa europeia aponta que Mbappé - a torcida faz uma petição por sua saída - e Vini Júnior seriam outros alvos do comandante português. De acordo com o The Athetic, Mbappé não gostaria de atuar com o português e ficou em situação delicada após briga no vestiário. O programa El Chiringuito trouxe que noitada de Vini Júnior em Porto Rico após pedir para não atuar na rodada final de LaLiga, o deixou sob desconfiança, enquanto o AS informou, durante a semana, que ambos teriam difícil convivência com o exigente treinador. O clube merengue ainda pode emprestar o jovem argentino Mastantuono para ele ganhar rodagem - jogar com mais efetividade como foi feito com Endrick - e deve rescindir com Fran García, Ceballos e Gonzalo Garcia. "O Real Madrid C.F. e David Alaba chegaram a um acordo para o término de seu vínculo com o clube ao final da temporada atual. O Real Madrid deseja expressar sua gratidão e carinho por um jogador que fez parte de uma equipe que viveu um dos períodos mais vitoriosos de nossa história", anunciou o clube merengue. Alaba vestiu a camisa do Real Madrid por 131 partidas em cinco temporadas, conquistando 11 títulos: duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa, dois Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha. "David Alaba leva consigo o carinho de todos os madridistas por sua dedicação, seu trabalho e por uma imagem icônica de nossa jornada rumo à 14ª Champions League, que simbolizou a celebração de uma vitória e agora faz parte da história do nosso clube. O Real Madrid será sempre sua casa", disse o presidente. "O Real Madrid deseja a David Alaba e sua família tudo de bom nesta nova etapa de sua vida. O estádio Santiago Bernabéu prestará homenagem a ele neste sábado, durante a última partida da nossa equipe no campeonato", informou o clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid reformulação Alaba Carvajal Vini Jr. Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47