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Real Madrid continua 'reformulação profunda' e dispensa Alaba; Vini Jr e Mbappé podem sair

Após temporada de fracassos, presidente Florentino Pérez concede autonomia ao técnico português para montar nova equipe

Estadão Conteúdo

A prometida "reformulação profunda" de Florentino Pérez no elenco do Real Madrid após temporada de fracassos está em andamento e teve novo passo nesta sexta-feira, com o anúncio da saída do experiente zagueiro David Alaba, de 33 anos. O clube já havia divulgado a não renovação com o lateral Carvajal, de 34.

A lista de saídas deve aumentar consideravelmente já que o futuro técnico José Mourinho pediu carta branca para formar a nova equipe. E pode atingir nomes importantes. Além dos dois veteranos que já arrumaram as malas, Valverde ficou sem clima após briga com Tchouaméni e já estuda propostas. A imprensa europeia aponta que Mbappé - a torcida faz uma petição por sua saída - e Vini Júnior seriam outros alvos do comandante português.

De acordo com o The Athetic, Mbappé não gostaria de atuar com o português e ficou em situação delicada após briga no vestiário. O programa El Chiringuito trouxe que noitada de Vini Júnior em Porto Rico após pedir para não atuar na rodada final de LaLiga, o deixou sob desconfiança, enquanto o AS informou, durante a semana, que ambos teriam difícil convivência com o exigente treinador.

O clube merengue ainda pode emprestar o jovem argentino Mastantuono para ele ganhar rodagem - jogar com mais efetividade como foi feito com Endrick - e deve rescindir com Fran García, Ceballos e Gonzalo Garcia.

"O Real Madrid C.F. e David Alaba chegaram a um acordo para o término de seu vínculo com o clube ao final da temporada atual. O Real Madrid deseja expressar sua gratidão e carinho por um jogador que fez parte de uma equipe que viveu um dos períodos mais vitoriosos de nossa história", anunciou o clube merengue.

Alaba vestiu a camisa do Real Madrid por 131 partidas em cinco temporadas, conquistando 11 títulos: duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa, dois Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

"David Alaba leva consigo o carinho de todos os madridistas por sua dedicação, seu trabalho e por uma imagem icônica de nossa jornada rumo à 14ª Champions League, que simbolizou a celebração de uma vitória e agora faz parte da história do nosso clube. O Real Madrid será sempre sua casa", disse o presidente.

"O Real Madrid deseja a David Alaba e sua família tudo de bom nesta nova etapa de sua vida. O estádio Santiago Bernabéu prestará homenagem a ele neste sábado, durante a última partida da nossa equipe no campeonato", informou o clube.

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