Joelma exalta orgulho do Pará e chama crianças ao palco na Virada Cultural

Diante de uma multidão, Joelma encerrou as apresentações do palco da Avenida São João neste domingo, 24, segundo dia da Virada Cultural na cidade de São Paulo.

Seu show teve momentos distintos: o primeiro, no ritmo frenético do brega, com bailarinos e sucessos animados como Voando pro Pará. Em seguida, o ritmo mais lento de canções como Eu te agradeço senhor, da época da Banda Calypso. Por fim, retomou as mais dançantes, quando chamou algumas crianças ao palco em clima de festa.

Joelma mencionou a presença de outros artistas paraenses na Virada, como a banda Fruto Sensual, destacando o reconhecimento da música de sua região mesmo fora do Estado. "É um momento de muita conquista para nosso povo paraense", disse.

Dayane Hildevania da Silva, de 36 anos, chegou ao palco ao meio-dia para esperar pelo show da cantora, previsto para às 18h. Fã de Joelma desde 2004, ela acompanhou o auge do sucesso do Calypso e tem o nome da cantora tatuado no pulso.

"Tem gente que está com a gente há mais de 20 anos. É por isso que estou nesse palco, vocês são meus combustíveis", disse Joelma durante o show.