Gaby Amarantos celebra solteirice após fim de casamento: 'os novinhos entregam tudo'

Gaby Amarantos vive uma nova fase na vida pessoal e não esconde o bom momento após o fim do casamento de dez anos. Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora paraense falou sobre a solteirice, comentou os “contatinhos” e brincou sobre sua preferência atual.

“Larguei a mão do volante e estou deixando a vida seguir. Porém, tem sido muito bom aproveitar a paz trazida pela solitude”, afirmou a artista.

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Sem descartar novos relacionamentos, Gaby revelou que os homens mais jovens têm chamado sua atenção. “O que vier e me atrair é legal, mas não vou negar que os ‘novinhos’ estão entregando tudo. Quando são conscientes, têm o seu valor”, disse.

O término do casamento com o fotógrafo inglês Gareth Jones foi anunciado em 2024, mas, segundo a cantora, a decisão aconteceu de forma madura e respeitosa.

Os dois estavam juntos desde meados de 2013. (Reprodução: Instagram)

“Eu me separei porque quis. Estávamos vivendo um relacionamento em que não estávamos felizes. Então, decidimos ter essa responsabilidade afetiva”, contou.

A artista também afirmou que mantém uma boa relação com o ex-marido. “Nos amamos e continuamos amigos”, declarou.