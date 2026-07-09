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Morre Bonnie Tyler: relembre o hit que inspirou a versão paraense 'Está no Ar'

Sucesso "Total Eclipse of the Heart" ganhou versões em diferentes estilos musicais no Brasil, incluindo o brega com a banda Fruto Sensual; veja outras versões

Hannah Franco
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Após a morte de Bonnie Tyler, relembre cinco versões brasileiras do sucesso que ganhou adaptações no tecnobrega, forró e sertanejo. (Divulgação)

A cantora britânica Bonnie Tyler morreu aos 75 anos nesta quinta-feira (9). Dona de uma das vozes mais marcantes da música internacional, a artista ficou eternizada com o sucesso "Total Eclipse of the Heart", lançado em 1983 e considerado um dos maiores clássicos do pop mundial.

Ao longo das décadas, a canção ultrapassou fronteiras e ganhou diversas versões em português. No Brasil, a composição foi reinterpretada por artistas de diferentes gêneros musicais, como tecnobrega, brega, forró e sertanejo.

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Reconhecida pelo timbre rouco e potente, ela construiu uma carreira marcada por baladas dramáticas e produções grandiosas que misturavam rock, pop e influências country.

Está no Ar – Banda Fruto Sensual

Considerada por muitos paraenses a versão mais popular da música, "Está no Ar", da Banda Fruto Sensual, transformou o clássico internacional em um dos grandes sucessos do tecnobrega. Interpretada por Valéria Paiva, a canção marcou gerações e permanece presente em festas, aparelhagens e repertórios do gênero.

Eclipse do Meu Coração – Solange Almeida feat. Lauana Prado

Lançada em 2021, "Eclipse do Meu Coração" levou a melodia consagrada de Bonnie Tyler para o universo do forró. A parceria entre Solange Almeida e Lauana Prado mistura elementos do forró romântico com influências sertanejas.

Tô Tão Mal – Priscila Meireles e Edson & Hudson

O sertanejo também ganhou sua adaptação inspirada no clássico de Bonnie Tyler. Em "Tô Tão Mal", Priscila Meireles divide os vocais com a dupla Edson & Hudson, mantendo a essência romântica da composição em uma versão voltada ao público sertanejo.

Te Amar Para Sempre (Vou Ficar) – Banda Remelexo

Outro grande sucesso do tecnobrega é "Te Amar Para Sempre (Vou Ficar)", interpretado pela Banda Remelexo. A música utiliza a melodia que consagrou Bonnie Tyler e ganhou identidade própria nas pistas de dança e nos bailes paraenses.

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