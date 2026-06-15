Bonnie Tyler sai do coma, mas permanece em estado grave na UTI

A cantora britânica Bonnie Tyler, 75, saiu do coma, mas continua em estado grave na UTI, informou um porta-voz da sua equipe. Tyler se encontrava em coma induzido desde maio, após passar por uma cirurgia intestinal de emergência e no dia seguinte sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Seu estado de saúde está melhorando e os médicos disseram estar "confiantes" de que ela se recuperará, embora o progresso seja "lento", acrescentaram representantes da cantora em seu site.

O comunicado ainda agradece aos fãs por todo amor, apoio e votos de melhoras e lamenta pelo cancelamento e adiamento das datas de sua turnê. "Pedimos desculpas a todos os fãs de Bonnie e aos nossos parceiros promotores pela decepção que isso causará, mas confiamos que vocês entenderão e terão paciência conosco nessas circunstâncias difíceis".

O comunicado sobre o estado de saúde da cantora lembra ainda que sua família "continua pedindo privacidade" e promete divulgar novas informações assim que houver novidades significativas.

Bonnie Tyler foi internada às pressas em um hospital de Faro, no sul de Portugal, onde mora atualmente. De acordo com o jornal português Correio da Manhã, o apêndice da cantora teria se rompido após ela sentir fortes dores abdominais.

Segundo o amigo de longa data de Bonnie, Liberto Mealha, ela começou a passar mal durante um show em Londres e chegou a procurar atendimento médico, mas o problema não teria sido identificado naquele momento. Já em Portugal, as dores se intensificaram e ela precisou ser transferida com urgência para o Hospital de Faro.

Tyler se tornou uma sensação internacional com a música Total Eclipse of the Heart em 1983. Após 43 anos a composição ultrapassou a marca de um bilhão de reproduções no Spotify.