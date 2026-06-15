Esposa de Raphinha expõe mensagens de ódio e xingamentos na web após empate do Brasil

A influenciadora Natália Belloli, esposa do jogador Raphinha, atacante da Seleção Brasileira, relatou nesta segunda-feira (15) ter recebido mensagens ofensivas nas redes sociais após a participação do atleta na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo.

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Nos stories publicados em seu Instagram, ela compartilhou prints das mensagens e afirmou que os conteúdos incluíam ataques direcionados a ela e ao jogador. “As críticas fazem parte do esporte, mas o ataque, a ofensa e a desumanização nunca deveriam fazer parte de nada”, escreveu.

Publicações foram feitas nos stories da influenciadora nesta segunda-feira (15). (Print)

Natália ainda questionou a forma como as interações na internet têm ocorrido em situações de jogos e resultados. “Em que mundo estamos vivendo, onde se defender de ataques passou a ser considerado errado? Onde a crueldade é normalizada, mas a reação de quem está sendo ferido é julgada?”, declarou.

Ela também divulgou um print com mensagens de um internauta contendo críticas ao desempenho do jogador e ofensas direcionadas ao casal.

Publicações foram feitas nos stories da influenciadora nesta segunda-feira (15) (Print)

Até o momento, Natália não informou se pretende tomar medidas legais em relação aos autores das mensagens.