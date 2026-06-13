Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Travis Scott veste camisa da Seleção e declara torcida pelo Brasil na Copa do Mundo

Rapper norte-americano compartilhou vídeos a caminho do estádio da estreia brasileira e exibiu camisas autografadas por Vini Jr

Hannah Franco
fonte

Travis Scott aparece com camisa do Brasil antes de estreia da Seleção (Reprodução/Instagram)

O rapper norte-americano Travis Scott demonstrou apoio à Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13). Em publicações feitas nos stories do Instagram, o artista apareceu vestindo a tradicional camisa amarela do Brasil enquanto seguia para o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a equipe enfrenta o Marrocos pela primeira rodada do Grupo C.

Nos vídeos, Travis mostrou entusiasmo com a partida e exibiu parte de sua coleção de camisas da Seleção. Entre elas, estavam modelos autografados pelo atacante Vinicius Júnior, com quem mantém uma relação de amizade fora dos gramados.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Bruna Biancardi mostra look personalizado para estreia do Brasil na Copa
Influenciadora exibe produção especial para acompanhar estreia da Seleção, sem Neymar em campo

image Carta psicografada de Pelé faz previsão sobre Endrick na Copa do Mundo; leia
Suposta mensagem atribuída a Pelé cita Endrick como um dos grandes nomes da nova geração

Ao chegar ao estádio, Travis Scott também foi visto ao lado da atriz e apresentadora brasileira Maisa Silva. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o artista é recepcionado com entusiasmo pela brasileira nos arredores do local da partida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Travis Scott
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FESTA

'Rebobina a Bordo' une clássicos do flashback e pôr do sol na Baía do Guajará

O evento promete uma verdadeira viagem no tempo com os maiores sucessos das décadas de 70, 80, 90 e 2000, unindo a nostalgia das pistas ao cenário inesquecível natural

13.06.26 17h00

TEATRO

Clássico infantil se reinventa no São João em ‘A Gata Borralheira Entre Santos e Galinhas’

A releitura de Cinderela transporta a história para um sítio marajoara, unindo elementos do sagrado e do popular, com elenco de jovens atores e direção de Kesynho Houston

13.06.26 9h00

SUCESO

Parárraiá encerra 3ª edição com estreia do Brasil na Copa e maratona de shows gratuitos

Com expectativa de recorde de público e palco monumental de 500 m² de LED, festival se despede neste sábado (13) com apresentações de Viviane Batidão, Wesley Safadão, Leonardo, Thiago Costa e a aparelhagem Super Pop.

13.06.26 9h00

DIVERSÃO

Copa do Mundo: Confira shows para curtir em Belém no pré e pós-jogo do Brasil hoje (13)

Reduto, São Brás, Campina, Cidade Velha e Souza concentram eventos especiais para a estreia da Seleção Brasileira

13.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre 'Vovô Anésio', idoso de 88 anos que viralizou nas redes ao mostrar rotina com neto

A família também divulgou informações das despedidas

13.06.26 12h53

GALVÃO NA COPA

Galvão Bueno supera percalços e faz 1ª narração na estreia do Brasil na Copa

A presença do profissional na competição foi cercada por alguns desafios

13.06.26 12h28

DIVERSÃO

Copa do Mundo: Confira shows para curtir em Belém no pré e pós-jogo do Brasil hoje (13)

Reduto, São Brás, Campina, Cidade Velha e Souza concentram eventos especiais para a estreia da Seleção Brasileira

13.06.26 8h00

SUCESO

Parárraiá encerra 3ª edição com estreia do Brasil na Copa e maratona de shows gratuitos

Com expectativa de recorde de público e palco monumental de 500 m² de LED, festival se despede neste sábado (13) com apresentações de Viviane Batidão, Wesley Safadão, Leonardo, Thiago Costa e a aparelhagem Super Pop.

13.06.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda