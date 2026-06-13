Travis Scott veste camisa da Seleção e declara torcida pelo Brasil na Copa do Mundo

O rapper norte-americano Travis Scott demonstrou apoio à Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13). Em publicações feitas nos stories do Instagram, o artista apareceu vestindo a tradicional camisa amarela do Brasil enquanto seguia para o MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a equipe enfrenta o Marrocos pela primeira rodada do Grupo C.

Nos vídeos, Travis mostrou entusiasmo com a partida e exibiu parte de sua coleção de camisas da Seleção. Entre elas, estavam modelos autografados pelo atacante Vinicius Júnior, com quem mantém uma relação de amizade fora dos gramados.

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Ao chegar ao estádio, Travis Scott também foi visto ao lado da atriz e apresentadora brasileira Maisa Silva. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o artista é recepcionado com entusiasmo pela brasileira nos arredores do local da partida.