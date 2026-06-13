Carta psicografada de Pelé faz previsão sobre Endrick na Copa do Mundo; leia

Uma suposta carta psicografada atribuída a Pelé voltou a repercutir entre torcedores ao trazer uma mensagem direcionada a Endrick, uma das principais promessas do futebol brasileiro. O Rei do Futebol morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, deixando um legado que atravessa gerações e permanece vivo na memória dos apaixonados pelo esporte.

Anos após sua partida, o nome de Pelé voltou a chamar atenção por conta de uma suposta mensagem espiritual divulgada por uma vidente nas redes sociais. No conteúdo, atribuído ao tricampeão mundial, o ex-jogador envia palavras de incentivo à Seleção Brasileira e faz elogios especiais ao jovem atacante Endrick.

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O que diz a carta psicografada de Pelé?

Na mensagem atribuída a Pelé, o ex-jogador inicia exaltando a trajetória da Seleção Brasileira e dos atletas que chegaram ao mais alto nível do futebol mundial. “Vocês são gigantes por chegarem até aqui. Estou com vocês para ver essa força e essa vontade de representar o Brasil.”

O conteúdo também menciona o surgimento de novos talentos para o futebol nacional. Segundo a suposta carta, uma nova geração estaria pronta para assumir o protagonismo da Seleção nos próximos anos.

Um dos trechos que mais chamou atenção dos torcedores é a referência direta a Endrick. “O menino Endrick é muito especial. Estou ajudando ele em cada gol, estou ao lado dele a cada partida, porque sei da importância que terá para o futebol brasileiro.”

(Reprodução)

A mensagem ainda destaca o potencial do atacante revelado pelo Palmeiras e atualmente atuando no futebol europeu. “Gravem esse nome: Endrick. Ele representa uma nova geração de talentos, disciplina e perseverança.”

Outro trecho fala sobre a expectativa de ver o Brasil recuperar o protagonismo internacional. Segundo a suposta carta, o país voltaria a revelar jogadores capazes de encantar o mundo com técnica, criatividade e amor pela camisa da Seleção.

A carta é encerrada com uma mensagem de união e orgulho nacional. “Voltaremos a nos orgulhar do futebol brasileiro. A força do nosso povo e o talento dos nossos jogadores continuarão escrevendo novas histórias.”

A suposta mensagem ganhou repercussão principalmente por associar Endrick ao futuro da Seleção Brasileira, reforçando as expectativas que cercam a carreira do jovem atacante, considerado uma das maiores promessas do futebol mundial.