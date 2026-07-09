Quem era Bonnie Tyler, cantora de 'Total Eclipse of the Heart', que morreu aos 75 anos

A cantora Bonnie Tyler, voz marcante de "Total Eclipse of the Heart", faleceu aos 75 anos em um hospital em Portugal. A informação foi confirmada por sua família nesta quinta-feira, 9. A artista britânica estava recebendo tratamento para uma doença.

Bonnie Tyler estava internada em estado grave na UTI desde meados de junho, após ter saído de um coma induzido. Em maio, ela havia passado por uma cirurgia intestinal de emergência e, no dia seguinte, sofreu uma parada cardiorrespiratória, segundo relatado.

Conhecida por sua voz rouca e potente, Bonnie Tyler se tornou uma das artistas britânicas mais populares dos anos 1980. Ela transformou seu timbre marcante em assinatura, construindo uma carreira baseada em baladas dramáticas que misturavam rock, pop e influências country.

A trajetória de Bonnie Tyler

Batizada como Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler se destacou como uma das artistas de maior sucesso comercial nas décadas de 1970 e 1980. Ela nasceu e cresceu em uma habitação social em Skewen, no sul do País de Gales, filha de um mineiro de carvão.

Desde cedo, a cantora demonstrou paixão pela música. Fã dos Beatles, teve como primeiro disco "A Hard Day's Night" e acompanhava o programa musical Top of the Pops. Ela gravava as apresentações e anotava letras de artistas como Janis Joplin e Nina Simone.

Antes da fama, Bonnie Tyler cantava em bandas locais. Em 1976, precisou de cirurgia para remover nódulos nas cordas vocais. Ao desrespeitar o repouso médico, o esforço alterou permanentemente sua voz, criando o timbre rouco que a tornaria célebre.

Na época, ela se apresentava como Sherene Davis e era vocalista de uma banda de soul. Foi descoberta pelo caçador de talentos Roger Bell, que a levou a Londres. Após buscar uma gravadora, assinou com a RCA, adotando o nome artístico Bonnie Tyler.

Seu álbum de estreia, "The World Starts Tonight" (1977), trouxe o sucesso "Lost in France" e uma indicação ao Brit Awards. Em 1978, "It's a Heartache" alcançou o terceiro lugar nas paradas britânicas, consolidando seu nome internacionalmente.

Após um período de menor destaque, Tyler assinou com a Sony e buscou reinventar a carreira. Impressionada com o estilo de Jim Steinman após ver Meat Loaf, ela pediu uma oportunidade ao compositor, parceria que culminaria em seu maior sucesso.

O fenômeno "Total Eclipse of the Heart"

Jim Steinman apresentou a Bonnie Tyler a canção "Total Eclipse of the Heart". A música se tornaria o single de estreia de seu quinto álbum, "Faster Than the Speed of Night". Steinman revelou que a canção era inspirada em uma possível versão musical de "Nosferatu".

Com a participação de Roy Bittan e Max Weinberg, da E Street Band, "Total Eclipse" é uma reflexão sobre o amor perdido. A letra diz: "Era uma vez, havia luz na minha vida/Mas agora só existe amor na escuridão".

O vídeo, um clássico dos primórdios da MTV, foi gravado em um antigo manicômio gótico em Surrey. As imagens incluíam pombas em câmera lenta, velas, ninjas, jovens rebeldes dançando e Bonnie Tyler com ombreiras grandes, entre outros elementos.

"Faster Than the Speed of Night" recebeu indicação ao Grammy de melhor performance vocal de rock. Bonnie Tyler também foi indicada por "Total Eclipse of the Heart" na categoria de melhor performance vocal pop.

Após o sucesso

Embora não tenha repetido o sucesso estrondoso de "Total Eclipse of the Heart", Bonnie Tyler manteve sua carreira em evidência. Entre seus trabalhos conhecidos estão "Holding Out for a Hero", da trilha sonora de Footloose (1984), e "Here She Comes", do filme Metrópolis (1984).

Em 2013, a cantora gravou o álbum "Rocks and Honey" em Nashville, retornando às raízes country. O disco inclui o dueto "What You Need From Me" com Vince Gill e a balada "Believe in Me", que representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção.

Quatro anos depois, em 2017, Bonnie Tyler participou de uma apresentação memorável. A bordo do navio Oasis of the Seas, ela interpretou "Total Eclipse of the Heart" durante um eclipse solar total, ao lado da banda DNCE.

Seu álbum de estúdio mais recente, "Between the Earth and the Stars", lançado em 2019, trouxe duetos com Rod Stewart, Cliff Richard e Francis Rossi. No mesmo ano, ela participou de um concerto de Natal no Vaticano, diante do papa Francisco.

Em 2023, Bonnie Tyler foi homenageada pelo rei Charles III, recebendo o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE) por suas contribuições artísticas. Na vida pessoal, ela era casada com Robert Sullivan, empresário e ex-atleta olímpico de judô.

Relação com o Brasil

Bonnie Tyler também cultivou uma forte ligação com o público brasileiro. Em 1987, ela gravou a música "Sem Limites pra Sonhar" ao lado de Fábio Jr., que se tornou um sucesso no País na década de 1980.

"Me lembro de ele Fábio Jr. ser um homem muito bonito que me deu um anel lindo de ouro com pedras cravejadas. Ele era absolutamente lindo. Não consigo me lembrar da música agora, mas éramos número 1 no Brasil. Isso foi muito empolgante", relembrou a cantora em entrevista ao Estadão em 2022, durante uma turnê brasileira de 50 anos de carreira.