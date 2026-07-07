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Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

Amanda Martins
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Vanessa Giácomo usou as redes sociais para se despedir de Benedito Ruy Barbosa, autor que lhe deu a primeira oportunidade na TV, em 'Cabocla' (Reprodução/ Instagram)

A morte do dramaturgo Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos, nesta terça-feira (7), mobilizou artistas que fizeram parte de sua trajetória na televisão brasileira. Nas redes sociais, atores e cantores compartilharam mensagens de despedida e relembraram personagens e produções que marcaram suas carreiras sob a autoria do escritor.

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Uma das homenagens foi da atriz Cristiana Oliveira, intérprete de Juma Marruá na primeira versão de Pantanal.

Em sua publicação, ela relembrou a oportunidade recebida do dramaturgo e destacou a importância de sua obra. "Foi-se uma lenda. Benedito apresentou a TV brasileira a realidade do homem do campo, dos interiores, da vida simples, sem perder o folhetim, as tramas, dos amores, dos romances. Bené me deu um início, uma vida pública, acreditou que aquela menina de 26 anos, sem experiência, poderia fazer uma personagem pura, sincera, ingênua, forte, destemida, a Protetora do Pantanal", iniciou a artista no post. 

Cristiana também viveu Zuleika em 2009 na segunda versão de Paraíso. "Novela em que pude prestigiar novamente esse grande autor. Terei o Benedito sempre em mim e na minha gratidão. Meus mais sinceros sentimentos à família que com certeza manterá seu legado. E a todos os seus amigos que o acompanharam até o fim", complementou. 

A atriz Lavinia Vlasak também relembrou o impacto do autor em sua carreira ao recordar a participação em O Rei do Gado.

"Com muita tristeza recebi a notícia da partida de Benedito Ruy Barbosa. Um homem que dedicou a vida a contar histórias que marcaram gerações inteiras e alegraram muitas vidas. (...) Mudou a minha trajetória. Agradeço pela linda oportunidade com que você me presenteou. Meus mais sinceros sentimentos à família e a todos que o amavam. Pois sabemos que ele fará muita falta", afirmou. 

Quem também prestou homenagem foi a atriz Vanessa Giácomo, que estreou na televisão em 2004 no remake de Cabocla, escrito por Benedito.

"Hoje nos despedimos de uma pessoa maravilhosa que deu a chance do meu primeiro trabalho. Sou eternamente grata por todo o apoio e carinho que recebi. Meus sentimentos à família e aos amigos, que também sentirão muito a falta dele. Seu legado e as memórias que construímos juntos estarão sempre no meu coração", disse emocionada. 

A cantora Maria Bethânia também utilizou as redes sociais para recordar a contribuição do dramaturgo para a televisão brasileira e a ligação de sua obra com a música.

"(...) o Brasil de Ruy Barbosa era o Brasil rural, com a sua poesia e estética bucólicas, a graça dos 'causos' dos caipiras, mas também com as lutas do campo", dizia a legenda de um post. 

A publicação também destacou que a voz de Bethânia esteve presente nas trilhas sonoras de novelas como Pantanal (1990), Renascer (1993), Sinhá Moça (2006), Velho Chico (2016) e no tema de abertura do remake de Pantanal (2022).

Já a atriz Regiane Alves relembrou a personagem Belinha, de Cabocla, e agradeceu ao autor pela oportunidade.

"E hoje perdemos o grande Benedito Ruy Barbosa, autor que retratou o nosso Brasil como ninguém. Obrigada pela Belinha e pelas amizades que vieram através desse trabalho tão especial que foi Cabocla", afirmou. 

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