Atriz Claudia Abreu acompanha cortejo do Arrastão do Pavulagem

A atriz Claudia Abreu aproveitou a passagem por Belém além dos palcos. Após apresentar a peça "Os Mambembes" no Theatro da Paz, a artista participou do último Arrastão do Pavulagem, realizado no domingo (5), e acompanhou o tradicional cortejo pelas ruas da capital paraense ao lado dos brincantes, usando o característico chapéu enfeitado com fitas.

Nas redes sociais, Claudia compartilhou vídeos e fotos da experiência. Nos stories, mostrou momentos caminhando no meio do cortejo e celebrando a animação da festa. Já no feed do Instagram, reuniu registros da passagem por Belém e fez questão de agradecer o carinho recebido durante os dias em que esteve na cidade.

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"Obrigada, Belém, mais uma vez foi inesquecível. Fazer três sessões da nossa peça Os Mambembes no deslumbrante Theatro da Paz lotado, conversar com artistas locais no Centro Cultural Banco da Amazônia, tomar sorvete mestiço, comer o peixe filhote, tomar caldo de tucupi, ser tão bem recebida no Atrium, bater perna no Ver-o-Peso e, por fim, acompanhar o cortejo animado do Arrastão do Pavulagem foi sensacional! Amo o Pará!", escreveu a atriz.

Além de participar do cortejo, Claudia conheceu pontos turísticos e experimentou a culinária regional, visitando o Ver-o-Peso, provando sorvete mestiço, filhote e caldo de tucupi, além de participar de atividades culturais durante a estadia.

A atriz esteve em Belém com o espetáculo "Os Mambembes", que realizou três apresentações no Theatro da Paz. A montagem reúne um elenco de destaque, formado por Claudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Paulo Betti, Jui Huang, Leandro Santanna e Orã Figueiredo.