Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Atriz Claudia Abreu acompanha cortejo do Arrastão do Pavulagem

Após apresentações de "Os Mambembes" no Theatro da Paz, artista viveu a experiência do tradicional cortejo e elogiou a cultura paraense

Hannah Franco
fonte

Claudia Abreu curte Arrastão do Pavulagem e celebra passagem por Belém: "Amo o Pará" (Instagram/@claudiaabreu_atriz)

A atriz Claudia Abreu aproveitou a passagem por Belém além dos palcos. Após apresentar a peça "Os Mambembes" no Theatro da Paz, a artista participou do último Arrastão do Pavulagem, realizado no domingo (5), e acompanhou o tradicional cortejo pelas ruas da capital paraense ao lado dos brincantes, usando o característico chapéu enfeitado com fitas.

Nas redes sociais, Claudia compartilhou vídeos e fotos da experiência. Nos stories, mostrou momentos caminhando no meio do cortejo e celebrando a animação da festa. Já no feed do Instagram, reuniu registros da passagem por Belém e fez questão de agradecer o carinho recebido durante os dias em que esteve na cidade.

VEJA MAIS

image Elenco estrelado leva ‘Os Mambembes’ ao palco do Theatro da Paz em Belém
Montagem celebra o teatro, revisita o clássico de Arthur Azevedo e apresenta uma companhia itinerante que enfrenta os desafios de manter a arte em circulação

image Atrizes Claudia Abreu, Julia Lemmertz e Deborah Evelyn encontram artistas de Parauapebas
As três estão no município para apresentação de um espetáculo

"Obrigada, Belém, mais uma vez foi inesquecível. Fazer três sessões da nossa peça Os Mambembes no deslumbrante Theatro da Paz lotado, conversar com artistas locais no Centro Cultural Banco da Amazônia, tomar sorvete mestiço, comer o peixe filhote, tomar caldo de tucupi, ser tão bem recebida no Atrium, bater perna no Ver-o-Peso e, por fim, acompanhar o cortejo animado do Arrastão do Pavulagem foi sensacional! Amo o Pará!", escreveu a atriz.

Além de participar do cortejo, Claudia conheceu pontos turísticos e experimentou a culinária regional, visitando o Ver-o-Peso, provando sorvete mestiço, filhote e caldo de tucupi, além de participar de atividades culturais durante a estadia.

A atriz esteve em Belém com o espetáculo "Os Mambembes", que realizou três apresentações no Theatro da Paz. A montagem reúne um elenco de destaque, formado por Claudia Abreu, Deborah Evelyn, Julia Lemmertz, Paulo Betti, Jui Huang, Leandro Santanna e Orã Figueiredo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

claudia abreu

os mambembes

arrastao do pavulagem
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

APROVOU!

Em Belém, cantora Analu prova açaí com farinha e brinca: 'Vamos abolir o leite condensado'

Artista compartilhou a experiência nas redes sociais após temporada de apresentações na capital paraense

07.07.26 9h48

ESCLARECIMENTO

Morte de Benedito Ruy Barbosa: hospital informa causa do falecimento do dramaturgo

Autor estava internado em um hospital de São Paulo e morreu nesta terça-feira (7)

07.07.26 9h15

CULTURA

Casa de Artes Tiago de Pinho celebra 11 anos formando artistas e abrindo novos palcos

A escola marca a data com musicais, oficinas, novos espetáculos e uma novela vertical inspirada no Círio de Nazaré

07.07.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa são parentes? Veja a verdade sobre o sobrenome

Após a morte do autor de "Pantanal" e "O Rei do Gado", dúvida sobre um possível parentesco com a atriz voltou a ganhar força

07.07.26 8h44

ESCLARECIMENTO

Morte de Benedito Ruy Barbosa: hospital informa causa do falecimento do dramaturgo

Autor estava internado em um hospital de São Paulo e morreu nesta terça-feira (7)

07.07.26 9h15

LUTO

Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado', aos 95 anos

Escritor estava internado em São Paulo e deixa um legado marcado por sucessos da teledramaturgia

07.07.26 8h20

CULTURA

Atriz Claudia Abreu acompanha cortejo do Arrastão do Pavulagem

Após apresentações de "Os Mambembes" no Theatro da Paz, artista viveu a experiência do tradicional cortejo e elogiou a cultura paraense

07.07.26 7h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda