Virtudão leva samba, pagode e atração nacional para o verão de Salinas

Neste sábado (11), a Praia do Atalaia, em Salinópolis, recebe a terceira edição do "Quintal do Virtudão de Verão", evento que reúne samba, pagode, open bar e convidados a partir das 16h. Pela primeira vez, a festa contará com uma atração nacional: a cantora Ana Clara. Também se apresentam I Love Pagode, Bruno Petrides e Guilherme Menezes. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

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Criada durante a pandemia, a festa nasceu como uma live para divulgar o trabalho da banda e arrecadar alimentos para músicos e instituições. O projeto saiu das telas, ganhou edições presenciais em Belém e, depois, passou a integrar a programação de julho ‘no Sal’, que costuma receber muitos veranistas e turistas ao longo do mês.

Segundo a vocalista Letícia Moura, a proposta mantém o espírito de encontro que marcou o início da iniciativa. "Vimos que poderia ter uma vibe bem diferente e gostosa também em Salinas, que marcou muito os verões do Virtudão”, afirma.

Cantora Letícia Moura (Henrique Huff)

Encontro de amigos

A programação reúne artistas que acompanham a trajetória da banda. Para Letícia, o evento é uma reunião de amigos que compartilham a mesma história no gênero musical. “O Guilherme Menezes é um amigo dos bailes e dos eventos. O Bruno também é um amigo do pagode. O I Love Pagode também são caras que somaram muito com a gente em vários projetos anteriores”, explica.

Já a estreia de Ana Clara é apontada como um dos destaques desta edição, e, também, uma surpresa para os fãs. A cantora participou da música autoral "Sou Eu", gravada em parceria com o Virtudão.

"Ela é nossa madrinha. Sempre tivemos vontade de trazê-la e, este ano, deu certo para ela mostrar ainda mais o trabalho dela aqui para a Região Norte”, acrescenta.

O músico Everton Rodrigues, que também faz parte do Virtudão, afirma que o ‘Quintal’ foi pensado para acompanhar o clima do verão, com programação durante a tarde e muita música. "É uma festa preparada com muito carinho, com no mínimo quatro horas de muito pagode, diversos convidados especiais e uma experiência pensada para que o público aproveite do início ao fim”, afirma animado.

Clássicos e novidades

No palco, o Virtudão prepara um repertório que reúne clássicos do samba e do pagode, sucessos atuais e versões de músicas de outros estilos.

"Nossa missão é entregar uma apresentação animada, divertida e envolvente. Gostamos de preservar os grandes clássicos, mas também acompanhamos as novidades e transformamos sucessos do brega, do sertanejo e de outros ritmos em versões com a nossa identidade”, diz Everton.

Everton Rodrigues (Henrique Huff)

Em 2026, a banda completa 15 anos de carreira. Além do “Quintal do Virtudão de Verão", o grupo está preparando uma programação especial para celebrar a data e novos lançamentos autorais.

"O que nos move é levar alegria para as pessoas. Também vamos comemorar nossos 15 anos com uma grande festa e continuar investindo em músicas autorais para fortalecer ainda mais a nossa identidade”, afirma o músico.

SERVIÇO:

Quintal do Virtudão de Verão

Data: Sábado, 11 de julho;

Horário: A partir das 16h;

Local: Praia do Atalaia, Salinópolis;

Ingressos: À venda pela plataforma Sympla.