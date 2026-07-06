Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virtudão leva samba, pagode e atração nacional para o verão de Salinas

Evento será realizado no sábado (11) e terá participação inédita da cantora Ana Clara e shows de I Love Pagode, Bruno Petrides e Guilherme Menezes

Amanda Martins
fonte

Banda Virtudão (Henrique Huff)

Neste sábado (11), a Praia do Atalaia, em Salinópolis, recebe a terceira edição do "Quintal do Virtudão de Verão", evento que reúne samba, pagode, open bar e convidados a partir das 16h. Pela primeira vez, a festa contará com uma atração nacional: a cantora Ana Clara. Também se apresentam I Love Pagode, Bruno Petrides e Guilherme Menezes. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Banda Virtudão se prepara nova edição de “Quintal do Virtudão”, em Salinas, no Pará]]

image A vez delas no pagode: Virtudão lança nova fase com vocalista mulher
Lançando "O Tema Sou Eu", grupo bate um papo nesta terça, 10, no Conexão Liberal

Criada durante a pandemia, a festa nasceu como uma live para divulgar o trabalho da banda e arrecadar alimentos para músicos e instituições. O projeto saiu das telas, ganhou edições presenciais em Belém e, depois, passou a integrar a programação de julho ‘no Sal’, que costuma receber muitos veranistas e turistas ao longo do mês. 

Segundo a vocalista Letícia Moura, a proposta mantém o espírito de encontro que marcou o início da iniciativa. "Vimos que poderia ter uma vibe bem diferente e gostosa também em Salinas, que marcou muito os verões do Virtudão”, afirma. 

image Cantora Letícia Moura (Henrique Huff)

Encontro de amigos

A programação reúne artistas que acompanham a trajetória da banda. Para Letícia, o evento é uma reunião de amigos que compartilham a mesma história no gênero musical. “O Guilherme Menezes é um amigo dos bailes e dos eventos. O Bruno também é um amigo do pagode. O I Love Pagode também são caras que somaram muito com a gente em vários projetos anteriores”, explica. 

Já a estreia de Ana Clara é apontada como um dos destaques desta edição,  e, também, uma surpresa para os fãs. A cantora participou da música autoral "Sou Eu", gravada em parceria com o Virtudão.

"Ela é nossa madrinha. Sempre tivemos vontade de trazê-la e, este ano, deu certo para ela mostrar ainda mais o trabalho dela aqui para a Região Norte”, acrescenta. 

O músico Everton Rodrigues, que também faz parte do Virtudão, afirma que o ‘Quintal’ foi pensado para acompanhar o clima do verão, com programação durante a tarde e  muita música. "É uma festa preparada com muito carinho, com no mínimo quatro horas de muito pagode, diversos convidados especiais e uma experiência pensada para que o público aproveite do início ao fim”, afirma animado. 

Clássicos e novidades

No palco, o Virtudão prepara um repertório que reúne clássicos do samba e do pagode, sucessos atuais e versões de músicas de outros estilos.

"Nossa missão é entregar uma apresentação animada, divertida e envolvente. Gostamos de preservar os grandes clássicos, mas também acompanhamos as novidades e transformamos sucessos do brega, do sertanejo e de outros ritmos em versões com a nossa identidade”, diz Everton. 

image Everton Rodrigues (Henrique Huff)

Em 2026, a banda completa 15 anos de carreira. Além do “Quintal do Virtudão de Verão", o grupo está preparando uma programação especial para celebrar a data e novos lançamentos autorais.

"O que nos move é levar alegria para as pessoas. Também vamos comemorar nossos 15 anos com uma grande festa e continuar investindo em músicas autorais para fortalecer ainda mais a nossa identidade”, afirma o músico. 

SERVIÇO:

Quintal do Virtudão de Verão

  • Data: Sábado, 11 de julho;
  • Horário: A partir das 16h;
  • Local: Praia do Atalaia, Salinópolis;
  • Ingressos: À venda pela plataforma Sympla.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Banda Virtudão

salinopolis

Praia do Atalaia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

APROVOU!

Em Belém, cantora Analu prova açaí com farinha e brinca: 'Vamos abolir o leite condensado'

Artista compartilhou a experiência nas redes sociais após temporada de apresentações na capital paraense

07.07.26 9h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

ídolo

Sylvester Stallone faz 80 anos; confira 30 filmes do astro para assistir nos streamings

Com uma filmografia que atravessa gerações, Stallone coleciona sucessos que seguem conquistando novos públicos

07.07.26 20h03

luto

Juma de 'Pantanal', Cristiana Oliveira se despede de Benedito Ruy Barbosa: 'Foi-se uma lenda'

Exibida em 1990 pela extinta TV Manchete, a versão original de Pantanal transformou Cristiana em um fenômeno nacional e internacional

07.07.26 21h36

Mas, gente

Sem pudor! Conheça 10 filmes em que os atores fizeram sexo de verdade

Dentre as indicações, está um filme do cineasta dinamarquês Lars von Trier

13.05.25 16h27

Atriz turca

Conheça três novelas turcas com a atriz Demet Özdemir, estrela de 'A Sonhadora'

Atriz protagonizou algumas novelas turcas de sucesso. Em 'A Sonhadora', fez par romântico com Can Yaman

28.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda