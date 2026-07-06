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Projeto nacional reúne companhias de teatro de bonecos em Belém e na Ilha do Marajó

Parceria entre Cia Nu Escuro e Cia In Bust envolve apresentações gratuitas com acessibilidade na capital e caixa de teatro lambe-lambe em praça marajoara

O Liberal
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Intercâmbio teatral entre Pará e Goiás celebra três décadas de atuação de grupos de animação (Layza Vasconcelos)

O Teatro Experimental Waldemar Henrique, em Belém, será o ponto de partida no Pará para a circulação nacional da Cia de Teatro Nu Escuro, de Goiânia (GO). Nos dias 8 e 9 de julho, às 19h, o grupo goiano apresenta na capital paraense o espetáculo "Barbas", como parte do projeto Vozes Animadas, viabilizado pelo Programa Funarte de Difusão Nacional. A programação na cidade marca o reencontro com a Cia In Bust Teatro com Bonecos, coletivo belenense que, assim como os visitantes, completa 30 anos de fundação neste ano.

A temporada na capital paraense reforça um histórico de intercâmbio entre o Norte e o Centro-Oeste do país. Exemplo disso é a participação da artista paraense Adriana Cruz, integrante da In Bust, que assina a codramaturgia de "Barbas" e participará de um debate com o público no dia 9 de julho, logo após a sessão. Após as apresentações em Belém, as atividades do projeto, que incluem rodas de conversa e ações colaborativas gratuitas, seguem para o município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó.

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A produção que ocupa o Waldemar Henrique utiliza recursos do teatro de animação, máscaras, bonecos e música viva para narrar a trajetória de Marabel, uma criança de 11 anos em processo de enfrentamento do luto e da depressão. As apresentações contam com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva e visual incorporados à própria proposta estética do espetáculo.

No Marajó, o município de Ponta de Pedras recebe, no dia 12 de julho, às 18h, na Praça da Matriz, a intervenção urbana Dramas ao Cubo. Formada por quatro pequenas encenações em caixas de teatro lambe-lambe, a montagem foi criada a partir de memórias, mitos e personagens femininas; as histórias homenageiam figuras como Carolina Maria de Jesus, Elza Soares e Julia Pastrana, além de propor releituras de personagens clássicas da dramaturgia.

As sessões são individuais ou destinadas a pequenos grupos e transformam cada espectador em cúmplice de uma experiência íntima e delicada. A ação contará com a participação do artista paraense Aníbal Pacha, integrante da Cia In Bust Teatro com Bonecos e também do Coletivo de Animadores de Caixa, parceiro da Nu Escuro no processo de criação de Dramas ao Cubo. O encontro reafirma a proposta da circulação de promover intercâmbios artísticos e fortalecer os diálogos em torno do teatro de animação contemporâneo.

Em 2026, quando ambas as companhias completam 30 anos de atuação, Nu Escuro e In Bust fortalecem uma relação construída ao longo de décadas de pesquisa, formação de público e criação de redes de colaboração entre o Centro-Oeste e a Amazônia. O projeto Vozes Animadas celebra a permanência de dois grupos que fizeram do teatro de animação um espaço de experimentação artística, troca de saberes e construção coletiva.

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