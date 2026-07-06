Zé Felipe xinga Vini Jr. após eliminação do Brasil na Copa do Mundo
Cantor criticou o atacante brasileiro após ele cumprimentar Erling Haaland no fim da partida
A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5), repercutiu também entre os famosos. O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para criticar Vini Jr. após o atacante cumprimentar Erling Haaland, autor dos dois gols da vitória norueguesa que tirou o Brasil da competição.
A reação aconteceu em uma publicação compartilhada pelo perfil Choquei no Instagram, que mostrava o encontro entre Vini Jr. e Haaland logo após o apito final. Incomodado com a atitude do camisa 7 da Seleção, Zé Felipe deixou um comentário com ofensas ao jogador.
VEJA MAIS
"Vai se f*****. Tomar no c*. Cumprimenta minha chibata*", escreveu o cantor na publicação.
O comentário rapidamente ganhou repercussão, principalmente por Zé ser ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, atualmente namorada de Vini Jr.,
Zé Felipe critica postura da Seleção
Após o comentário, o sertanejo voltou a falar sobre a eliminação brasileira em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram. Segundo ele, faltou atitude à equipe depois da derrota.
Zé Felipe destacou a tradição da Seleção Brasileira no futebol mundial e comparou o histórico do Brasil ao da Argentina.
"A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós, a gente tá muito bonzinho", afirmou.
A derrota por 2 a 1 para a Noruega eliminou o Brasil ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo e ampliou para 28 anos o jejum da Seleção sem conquistar o título do torneio.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA