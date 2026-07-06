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Zé Felipe xinga Vini Jr. após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

Cantor criticou o atacante brasileiro após ele cumprimentar Erling Haaland no fim da partida

Hannah Franco
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Após eliminação do Brasil, Zé Felipe critica Vini Jr. por cumprimentar Haaland (Reprodução/Instagram)

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5), repercutiu também entre os famosos. O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para criticar Vini Jr. após o atacante cumprimentar Erling Haaland, autor dos dois gols da vitória norueguesa que tirou o Brasil da competição.

A reação aconteceu em uma publicação compartilhada pelo perfil Choquei no Instagram, que mostrava o encontro entre Vini Jr. e Haaland logo após o apito final. Incomodado com a atitude do camisa 7 da Seleção, Zé Felipe deixou um comentário com ofensas ao jogador.

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"Vai se f*****. Tomar no c*. Cumprimenta minha chibata*", escreveu o cantor na publicação.

O comentário rapidamente ganhou repercussão, principalmente por Zé ser ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca, atualmente namorada de Vini Jr.,

Zé Felipe critica postura da Seleção

Após o comentário, o sertanejo voltou a falar sobre a eliminação brasileira em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram. Segundo ele, faltou atitude à equipe depois da derrota.

Zé Felipe destacou a tradição da Seleção Brasileira no futebol mundial e comparou o histórico do Brasil ao da Argentina.

"A Argentina tem três mundiais, nós temos cinco. Eles roncam muito mais que nós, a gente tá muito bonzinho", afirmou.

A derrota por 2 a 1 para a Noruega eliminou o Brasil ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo e ampliou para 28 anos o jejum da Seleção sem conquistar o título do torneio.

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Palavras-chave

Copa do Mundo

Zé Felipe

Vini Jr
Cultura
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