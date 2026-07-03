Mosqueiro celebra 131 anos com carimbó, shows e programação cultural gratuita

A Ilha do Mosqueiro, distrito de Belém, celebra neste fim de semana seus 131 anos com uma programação cultural gratuita que reúne música, dança, atividades religiosas e oficinas. Um dos destaques é o 1º Circuito Amazônico de Carimbó, que será realizado neste sábado (4), a partir das 15h, na Praça Matriz.

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O evento, realizado pela Prefeitura de Belém, reúne apresentações dos grupos Maruaras da Ilha, Los Cariacangas, Curuperé, Moqueio Tupinambá e Parananin, além da participação do DJ Marcelo Adrian. A programação busca valorizar o carimbó, reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil.

As celebrações começaram nesta sexta-feira (3) e seguem até domingo (5), com atividades voltadas para moradores e visitantes. Além das apresentações musicais, a programação inclui oficinas gratuitas e uma Santa Missa.

No domingo (5), a Praça Matriz volta a receber atrações a partir das 15h. A programação contará com show de Dudu Forrozeiro, às 16h, transmissão do jogo da Seleção Brasileira em telão e apresentações de Pinduca, Vigadores do Brega, DJ Dinho e DJ Lailson Play.