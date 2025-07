Mosqueiro é uma das principais opções de lazer para o mês de julho

A ilha de Mosqueiro é um dos destinos mais procurados pelos paraenses. Com a chegada do mês de julho, que traz consigo o verão amazônico e também as férias escolares, famílias buscam opções de lazer para se reencontrar com as belezas naturais e aproveitar o tempo em família. Conhecida pelas ilhas paradisíacas, gastronomia única e arquitetura histórica, Mosqueiro é a pedida para quem deseja um roteiro turístico com opções diversas.

A ilha está localizada a 76 km de Belém. A viagem dura em torno de 1h30min pela rodovia PA-391 e é possível ir de veículo particular, ônibus com saída do terminal rodoviário, vans encontradas nos arredores do bairro de São Brás e também na avenida Almirante Barroso, além da linha Mosqueiro - São Brás. Também é possível ir de barco, com partida no Terminal Hidroviário de Belém.

Praias paradisíacas

A ilha possui diversas praias banhadas pelas águas da Baía do Guajará. Entre as principais, destacam-se: Praia do Paraíso, Praia do Chapéu Virado, Praia do Farol, Praia do Murubira e Praia de São Francisco.

Arquitetura única

Os chalés de arquitetura europeia são elementos únicos e marcantes da orla de Mosqueiro. Assim como Belém, a ilha também recebeu influência das construções da Belle Époque, marcada pela riqueza e pelo luxo trazidos com a época da borracha.

Outro local que vale a visita é a Igreja de Nossa Senhora do Ó, que remonta do século XIX e representa a imagem da Virgem Maria grávida do menino Jesus. A maior festividade religiosa do local, o Círio de Nossa Senhora do Ó, ocorre sempre no segundo domingo de dezembro.

Gastronomia

A Vila de Mosqueiro é um dos pontos mais movimentados, e isso se dá pela variedade gastronômica, que agrada todos os gostos. O local é conhecido pelas famosas tapioquinhas, sendo uma ótima escolha para o café da manhã ou da tarde. Também há a Praça Matriz e o Mercado Municipal com comidas diversas.

Destino mais procurado por ciclistas

Diversos grupos de ciclismo costumam escolher a ilha como uma opção de lazer durante o mês de julho. Mateus Gaia, do grupo de ciclismo ‘Os Pavulagem’, do bairro do Bengui, em Belém, conta que a escolha das datas para as viagens costuma ser em julho e dezembro. “A gente senta com os administradores [do grupo], organiza e chega num acordo, marca a data e faz o evento. São 3 a 4 horas de viagem”, explica Mateus.

Ao longo do trajeto, o grupo realiza paradas para descanso e alimentação. Para Mateus, os passeios são uma forma de distração em meio a rotina agitada. “Tirar a rapaziada do mundo para desocupar um pouco a mente, porque a pessoa já trabalha, então a gente prefere participar assim, distrair um pouco”, afirma.

Os grupos são compostos por adolescentes e adultos, com idades que variam entre 15 a 30 anos. “Tem várias manobras que os meninos mandam na rampa. Quando a gente marca evento aqui em Mosqueiro, de grau, muita gente vem de Belém só para assistir os meninos, tem várias manobras que os meninos mandam, tem ‘suicida’, quebrão, ninguém solta a mão”, exemplifica Gabriel Pereira, morador de Mosqueiro e participante de outro grupo de ciclismo.

Lucas Eduardo conta que a equipe da qual faz parte foi fundada em 2019, composta por pessoas de Mosqueiro. Hoje, cerca de 50 pessoas compõem o grupo. “Todo final de semana a gente se reúne para dar um rolê com os parceiros, dar um grau. É uma atração para as pessoas, na maioria das vezes que a gente vem no Caramanchão, só para virar”, diz.

*Ayla Ferreira (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades) com colaboração de Gabriel da Mota