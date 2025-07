Exposição grátis em Belém leva visitantes ao mundo pré-histórico

Nessas férias, Belém recebe a Exposição "Mundo Jurássico", que leva ao público conhecer, de perto, 13 temidas espécies de dinossauros, em tamanho real, com sons e movimentos, em um cenário que proporciona aos visitantes a sensação de viajar no tempo e conhecer o habitat natural dessas incríveis figuras pré-históricas.

A exposição gratuita reunirá réplicas de dinossauros, entre eles o Tiranossauro Rex, Tricerátopo, Estegossauro e outros animais extintos há mais de 65 milhões de anos. Um tema que não perde a atualidade e permeia o imaginário de crianças e adultos. A experiência poderá ser vivida durante o mês de julho, aproveitando o período de férias escolares para o encanto das crianças.

Nesse mergulho pelo mundo jurássico, o público ficará perto dos dinossauros gigantes. Além das réplicas, a exposição contará com textos que guiarão os visitantes sobre as histórias dos animais, garantindo uma experiência imersiva também de aprendizado.

“A exposição marca as diversas celebrações pelos 10 anos do Shopping Bosque e traz ao público uma imersão educativa e lúdica, com um tema que encanta as crianças e os adultos também. As famílias poderão interagir com espécies icônicas, tudo gratuitamente. Mais uma iniciativa que reforça nosso compromisso de trazer experiências inovadoras que unem cultura, entretenimento e aprendizado”, diz Raphaella Rocha, gerente de marketing do espaço onde a exposição é realizada.

Serviço

Exposição “Mundo Jurássico”

Quando ? 29/6 a 27/7

Onde ? Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, número 1052

? Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, número 1052 Que horas? Segunda a sábado, 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 12h às 22h