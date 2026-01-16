Distrito de Mosqueiro ganha 12 ônibus climatizados e passagem reduzida para R$ 4,60

O Distrito de Mosqueiro, em Belém, irá ganhar doze novos ônibus do modelo Geladão, que passam a reforçar, de forma fixa, a operação da linha 970 – Mosqueiro – São Brás. Além do reforço da frota, haverá também a redução da tarifa da linha, que passa de R$ 7,40 para R$ 4,60, a partir da próxima segunda-feira (19). A medida busca beneficiar aproximadamente 100 mil usuários por mês.

A diferença será custeada pela prefeitura por meio de subsídio, garantindo uma economia mensal de cerca de 38% para os passageiros que utilizam diariamente o trajeto entre Mosqueiro e São Brás. A novidade foi anunciada pela Prefeitura de Belém nesta sexta-feira (16), no Palácio Antônio Lemos.

O prefeito Igor Normando ressaltou o impacto direto da redução tarifária no orçamento das famílias de Mosqueiro. “Estamos reduzindo de forma significativa o valor da passagem porque entendemos que o transporte público precisa ser acessível. Essa linha é essencial para quem mora em Mosqueiro, trabalha ou estuda em Belém, e o subsídio é uma forma de garantir justiça social e aliviar o custo mensal de quem depende diariamente desse deslocamento”, afirmou o prefeito.

A medida garante uma frota dedicada para uma das linhas mais demandadas do sistema de transporte coletivo da capital. Com a entrega, a linha deixa de operar no modelo consorciado, que há mais de dez anos envolvia 16 empresas e acumulava reclamações recorrentes de atrasos e ausência de veículos. A operação passa a ser responsabilidade de uma única empresa, com frota exclusiva, o que permite maior controle, fiscalização e regularidade do serviço, além de mais conforto aos usuários com os novos veículos climatizados.

Para o titular da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Luciano de Oliveira, a entrega dos Geladões representa a correção de uma falha histórica na operação da linha. “Há mais de uma década a linha Mosqueiro – São Brás não contava com frota fixa. Agora, com ônibus exclusivos e operador definido, conseguimos garantir regularidade nas viagens, mais previsibilidade para o usuário e melhores condições de fiscalização do serviço”, destacou.

Os novos ônibus Geladão também contam com plotagem externa diferenciada dos veículos urbanos, facilitando a identificação da linha e reforçando a identidade do serviço voltado ao atendimento do distrito. A medida integra a programação comemorativa dos 410 anos de Belém.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades