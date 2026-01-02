homem é assassinado a tiros na praia do murubira, em mosqueiro

Um homem foi assassinado a tiros na praia do Murubira, na ilha de Mosqueiro, na noite de quinta-feira (1º). O nome da vítima não foi divulgado. Também não há informações sobre a autoria e nem motivação do homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informa que a equipe da Seccional de Mosqueiro apura as circunstâncias do homicídio ocorrido na praia do Murubira. Equipes policiais trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos na ação criminosa.

Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido, informou, ainda, a Polícia Civil.