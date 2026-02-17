Saúde requer cuidados antes, durante e após o Carnaval

O Carnaval é conhecido como um período de excessos, quando muitas pessoas acabam levando a saúde em risco, seja pelo consumo de bebidas alcóolicas, a falta de alimentação e descanso adequados, ou relação sexual sem prevenção. A utilização de remédios para se recuperar da ressaca também pode acarretar em problemas. Especialistas orientam os cuidados que todos que curtirão a folia devem ter.

A médica Ana Cecília Alves aponta que os hábitos mais danosos ao corpo estão relacionados. “Alguns dos principais hábitos que as pessoas têm no Carnaval são justamente o aumento do consumo de álcool, associado à baixa ingestão de água e a diminuição na alimentação. Isso, associado a um clima quente como o nosso, e à exposição solar, aumenta os riscos de desidratação, insolações, pioram os efeitos do álcool, como a popular ressaca, bem como alterações gastrointestinais como vômitos e diarreias. A maioria dos atendimentos em pronto-socorro que já fiz nesse período do Carnaval estão relacionados aos efeitos colaterais do excesso de álcool como desidratação, vômitos, dores de cabeça”, explica.

A nutricionista Mikelly Pires reforça que as piores ações que as pessoas podem tomar é pular refeições ou não se alimentar corretamente, além de não beber água durante a folia, o que piora a ressaca e o efeito do álcool.

“É importante antes do bloco fazer uma refeição completa com proteína, carboidratos e fibras. Durante o bloco, manter uma boa hidratação, intercalando a bebida alcoólica com água sempre, além de tentar levar um snack pra comer durante, como uma barrinha de proteína, por exemplo. E depois, é importante manter a hidratação, pois o álcool desidrata e priorizar o descanso”, sintetiza.

Já nutricionista Lídia Pinheiro Cardoso alerta para atitudes que podem reduzir a disposição para a folia como permanecer em jejum prolongado, alimentar-se de forma inadequada e não se hidratar corretamente. "Essas atitudes podem prejudicar a saúde e reduzir a disposição durante a folia, além de intensificar os sintomas da ressaca", aponta.

Antes de sair para o Carnaval, a médica Ana Cecília orienta que os foliões melhorem o repouso e a alimentação. “E evitar sair de casa se houver quaisquer sintomas que sugiram a presença de doenças infectocontagiosas, como febre, sintomas de resfriado, etc”, orienta. Já durante a folia, a médica reforça a necessidade de hidratação, evitar o excesso de álcool, utilizar protetor solar, ter uma alimentação leve, e evitar contato físico excessivo, como beijar indiscriminadamente e sexo sem preservativo.

O consumo de álcool é algo que os especialistas alertam sobre o cuidado que se deve ter. A doutora Ana Cecília Alves conta que os riscos causados pelo álcool, que podem ir de intolerância gastrointestinal, desidratação, alterações do nível de consciência, hepatite alcoólica, e até em casos extremos, geralmente em grandes doses e na presença de comorbidades, o risco potencial de morte.

Mikelly Pires detalha que o consumo de álcool pode acarretar em diversos malefícios, de longo e curto prazo. “Desde alterações no humor, até em problemas cardiovasculares e hepáticos. A gravidade vai depender sempre da quantidade, contexto e frequência. De forma geral, ele mexe com a fome, sono, pausa a queima de gordura, causa desidratação, entre muitos outros”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2023, não há nível seguro para o consumo de bebidas alcoólicas. "O álcool é uma substância que age diretamente no cérebro e é tóxica para o organismo, estando associado a mais de 200 doenças e condições de saúde. Seu consumo pode causar danos progressivos ao fígado, aumentar o risco de diversos tipos de câncer, favorecer problemas no coração e na circulação, comprometer a saúde mental, prejudicar a memória e o sono, além de contribuir para ganho de peso e obesidade", lista a nutricionista Lídia Cardoso.

Após a folia, para recuperar o corpo, a orientação é reforçar a hidratação, ter uma alimentação leve, se possível com o consumo de proteínas. Ana Cecília Alves enfatiza que o consumo de remédios para controlar efeitos da ressaca não deve ser feito de maneira indiscriminada.

“Devem-se respeitar as alergias medicamentosas, a presença de comorbidades como alterações da função hepática (do fígado) e renal. Há risco de toxicidade, tanto pela presença das comorbidades, quanto à possibilidade de superdose, devendo, se possível, consultar um médico”, atesta.

Também não se deve exagerar nesse retorno à rotina após o Carnaval como uma tentativa de “compensar” os excessos. “Não devem fazer nada de diferente do que já fazem. Nem compensar treinando mais, nem fazendo jejum, e muito menos cortando algum alimento. O que tem que ser feito é voltar à rotina normal de exercícios e alimentação, que seu corpo também volta ao normal”, assegura a nutricionista Mikelly Pires.