Chefe de facção criminosa morre após reagir a prisão em Mosqueiro

Um suposto integrante de uma facção criminosa foi morto após reagir a prisão nos distrito de Mosqueiro, em Belém, na noite da última segunda-feira (05). De acordo com relato da polícia, o suspeito Carlos Alessandro Nascimento da Costa, mais conhecido pelos apelidos Bola, Bolinha ou BL, puxou uma arma durante abordagem policial e foi baleado. Carlos já tinha passagens pela polícia. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mosqueiro.

A polícia foi informada do paradeiro de Bolinha após por uma pessoa parar uma viatura, que fazia rondas pelo bairro do Curuçamba, em Ananindeua. A pessoa informou que em Mosqueiro, mais especificamente na rua Estrada do São Francisco, estaria ocorrendo uma reunião de uma facção criminosa, com a presença de armas e drogas, que estava sendo conduziada por Carlos Alessandro, o Bola.

VEJA MAIS



O informante repassou as características físicas do suspeito como alto, branco, estatura alta, forte, com tatuagens no braço, pescoço e pernas e cavanhaque.

De acordo com a polícia, 'Bolinha' seria chefe de facção criminosa no município de Marituba, onde comandava ataques a agentes de segurança pública, ataques a rivais, e a extorsão de comerciantes.

Diante das informações, várias equipes foram deslocadas até Mosqueiro para averiguar a veracidade das informações. Os policiais se aproximaram do endereço informado e visualizaram um homem com as mesmas características na frente de uma residência.

Uma equipe Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam) determinou que o suspeito colocasse a mão na cabeça, mas o Bolinha não obedeceu e sacou uma arma de fogo. Neste momento um policial efetuou dois disparos e outro agente de segurança efetuou um disparo.

Carlos Alessandro Nascimento da Costa foi de imediato socorrido à unidade de saúde de Caranduba por uma equipe da Rotam, mas não resistiu e evoluiu a óbito.