Suspeito de roubos morre após troca de tiros com a PM em Parauapebas

A intervenção policial ocorreu na noite de terça-feira (6)

O Liberal
fonte

Suspeito de roubos morre após troca de tiros com a PM em Parauapebas. (Foto: Divulgação)

Um homem apontado como suspeito de envolvimento em uma série de roubos morreu na noite de terça-feira (6) depois de um confronto com a Polícia Militar em Parauapebas, no sudeste do Pará. A intervenção policial ocorreu na área conhecida como Morro Céu Azul, após denúncias de crimes praticados mediante ameaça em diferentes regiões do município.

De acordo com as informações iniciais, dois indivíduos teriam cometido assaltos utilizando uma arma de fogo, levando uma motocicleta e um celular de uma mulher. Após a ação criminosa, equipes da PM iniciaram diligências e localizaram a dupla de suspeitos em motocicletas com características compatíveis com as usadas nos roubos.

Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais relataram que os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição. Em seguida, os homens teriam abandonado as motos e entrado em uma área de mata no Morro Céu Azul. Outras equipes foram acionadas e cercaram a área. Um dos homens foi encontrado escondido entre a vegetação.

Ainda conforme o relato policial, houve troca de tiros e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os agentes constataram que o homem é investigado por participação direta nos crimes registrados horas antes. Na ação, os policiais apreenderam um revólver, munições, celulares e motocicletas. Todo o material recolhido foi apresentado na 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Parauapebas para as providências legais.

A operação também possibilitou a recuperação das duas motocicletas, que foram devolvidas às proprietárias.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que um suspeito de roubo morreu após confronto com a Polícia Militar. "Um revólver calibre .38, munições e um celular foram apreendidos. As motocicletas recuperadas também foram apresentadas à unidade policial para as providências cabíveis", comunicou.

