Empresária morre após ser atingida por pilastra em casa

Uma empresária de 42 anos morreu na segunda-feira, 5, após ser atingida por uma pilastra de uma residência em Paracuru, no litoral do Ceará. Ela estava no Estado a passeio. As circunstâncias do caso são investigadas pela polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a mulher foi atingida por uma coluna do imóvel. Segundo informações preliminares, a vítima estava deitada na rede quando a pilastra desabou.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e coletaram informações no local. A apuração está sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Paracuru.

A vítima foi identificada como Thayze Rodrigues, empresária de Rondonópolis, no Mato Grosso. Proprietária da Vidraçaria Araçatuba, ela comandava a empresa da família havia seis anos.

Em nota, a prefeitura de Rondonópolis destacou a trajetória da empresária, que começou a trabalhar no negócio ainda adolescente e se tornou referência no setor de vidraçaria da cidade. O município manifestou solidariedade aos familiares, amigos e funcionários.

"Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes", diz a nota.