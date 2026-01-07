Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Empresária morre após ser atingida por pilastra em casa

Ela estava a passeio. As circunstâncias do caso são investigadas pela polícia

Estadão Conteúdo

Uma empresária de 42 anos morreu na segunda-feira, 5, após ser atingida por uma pilastra de uma residência em Paracuru, no litoral do Ceará. Ela estava no Estado a passeio. As circunstâncias do caso são investigadas pela polícia.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a mulher foi atingida por uma coluna do imóvel. Segundo informações preliminares, a vítima estava deitada na rede quando a pilastra desabou.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e coletaram informações no local. A apuração está sob responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Paracuru.

A vítima foi identificada como Thayze Rodrigues, empresária de Rondonópolis, no Mato Grosso. Proprietária da Vidraçaria Araçatuba, ela comandava a empresa da família havia seis anos.

Em nota, a prefeitura de Rondonópolis destacou a trajetória da empresária, que começou a trabalhar no negócio ainda adolescente e se tornou referência no setor de vidraçaria da cidade. O município manifestou solidariedade aos familiares, amigos e funcionários.

"Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes", diz a nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

empresária

morte

CE

rede

pilastra

desabamento
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda