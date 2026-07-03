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Namorada de Manoel Gomes quer gravar conteúdo adulto com cantor após casamento

Mary Jane afirmou que gostaria de produzir vídeos para plataformas adultas ao lado de "Caneta Azul"

Hannah Franco
fonte

Manoel Gomes vai entrar no OnlyFans? Namorada faz proposta inusitada (Reprodução/Instagram)

O relacionamento entre Manoel Gomes, intérprete do sucesso Caneta Azul, e a influenciadora Mary Jane voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, o casal chamou atenção após a criadora de conteúdo adulto revelar que gostaria de gravar vídeos ao lado do cantor futuramente, caso os dois se casem.

A declaração foi feita por Mary Jane, nome artístico de Jennefer Karoline, durante uma conversa publicada nas redes sociais. Segundo ela, a ideia dependeria da vontade de Manoel.

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"Depois que a gente casar, se ele quiser gravar comigo para eu postar também, vou ficar muito feliz", afirmou a influenciadora.

Sem confirmar se aceitaria participar desse tipo de conteúdo, Manoel Gomes disse que respeita a profissão da companheira. "Não ligou para isso não. Cada um trabalhava para ganhar seu dinheiro, né? Para não depender um do outro. Ficar parado não pode", disse o cantor.

Casal diz que pretende esperar o casamento

Nos últimos dias, outro assunto envolvendo os dois também movimentou a internet. Mary Jane contou que o casal decidiu manter a relação íntima apenas após o casamento.

Segundo ela, a escolha está ligada aos valores com os quais foi criada e, de acordo com a influenciadora, Manoel respeitou a decisão desde o início do relacionamento.

"Eu sempre procurei uma mulher que nunca teve namorado", afirmou o cantor, de 56 anos. 

"E eu sempre sonhei encontrar um namorado igual a ele: carinhoso, romântico, atencioso e que cuidasse de mim igual ele cuida", disse ela.

Até o momento, a equipe de Manoel Gomes não confirmou se o namoro é verdadeiro.

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