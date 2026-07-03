Namorada de Manoel Gomes quer gravar conteúdo adulto com cantor após casamento

O relacionamento entre Manoel Gomes, intérprete do sucesso Caneta Azul, e a influenciadora Mary Jane voltou a repercutir nas redes sociais. Desta vez, o casal chamou atenção após a criadora de conteúdo adulto revelar que gostaria de gravar vídeos ao lado do cantor futuramente, caso os dois se casem.

A declaração foi feita por Mary Jane, nome artístico de Jennefer Karoline, durante uma conversa publicada nas redes sociais. Segundo ela, a ideia dependeria da vontade de Manoel.

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"Depois que a gente casar, se ele quiser gravar comigo para eu postar também, vou ficar muito feliz", afirmou a influenciadora.

Sem confirmar se aceitaria participar desse tipo de conteúdo, Manoel Gomes disse que respeita a profissão da companheira. "Não ligou para isso não. Cada um trabalhava para ganhar seu dinheiro, né? Para não depender um do outro. Ficar parado não pode", disse o cantor.

Casal diz que pretende esperar o casamento

Nos últimos dias, outro assunto envolvendo os dois também movimentou a internet. Mary Jane contou que o casal decidiu manter a relação íntima apenas após o casamento.

Segundo ela, a escolha está ligada aos valores com os quais foi criada e, de acordo com a influenciadora, Manoel respeitou a decisão desde o início do relacionamento.

"Eu sempre procurei uma mulher que nunca teve namorado", afirmou o cantor, de 56 anos.

"E eu sempre sonhei encontrar um namorado igual a ele: carinhoso, romântico, atencioso e que cuidasse de mim igual ele cuida", disse ela.

Até o momento, a equipe de Manoel Gomes não confirmou se o namoro é verdadeiro.