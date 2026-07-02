Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sucesso no Pará, 'Zouk da Menina' tem origem africana e poucos sabem; conheça a história

Lançada em 1994 por Gil Semedo, a canção virou um dos maiores símbolos das aparelhagens e impulsiona o retorno do zouk às pistas de dança no Pará.

O Liberal
fonte

Tecnologia transformou a aparelhagem Rubi ao longo do tempo (Divulgação)

Quem frequentou festas de aparelhagem ou cresceu ouvindo os grandes sucessos musicais no Pará certamente reconhece os primeiros acordes de "Bye Bye My Love", popularmente conhecida como "Zouk da Menina". O que muitos paraenses desconhecem é que o clássico não surgiu no estado, mas sim em Cabo Verde, país africano de língua portuguesa.

A música foi gravada pelo cantor Gil Semedo e lançada em 1994 no álbum Separádu. Interpretada em crioulo cabo-verdiano, a faixa integra o Caboswing, gênero criado pelo artista que combina ritmos tradicionais de Cabo Verde com influências do pop e do R&B.

No Pará, porém, a canção ganhou uma identidade própria. Ao longo dos anos, tornou-se presença obrigatória nas aparelhagens, programas de rádio, festas e playlists de sucessos que marcaram gerações, consolidando-se como um dos maiores clássicos da música dançante no estado e despertando um forte sentimento de nostalgia entre o público.

O sucesso de "Bye Bye My Love" também acompanha a retomada do zouk nas pistas de dança paraenses. Tradicionalmente associado às festas de aparelhagem e aos bailes que fizeram história no estado, o ritmo voltou a atrair dançarinos de diferentes idades, impulsionado por eventos temáticos, escolas de dança e encontros que resgatam esse patrimônio cultural.  O zouk se tornou uma das expressões mais marcantes da cultura musical e da dança no estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Cantor paraense Walder Wolf apresenta remix de 'Um Beijo' em parceria com DJ Mau Mix

Single chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3) e ganha videoclipe gravado na Nova Doca, em Belém

02.07.26 18h20

CULTURA

A Seresta do Mercado celebra 1 ano no Mercado da Vila de Mosqueiro

Criada de forma espontânea em julho de 2025, programação cultural consolida-se como modelo de ocupação comunitária no espaço centenário

02.07.26 16h53

CINEMA

21ª CineOP debate papel da preservação audiovisual como patrimônio histórico

Mostra de Cinema de Ouro Preto reuniu profissionais de 18 estados, incluindo o Pará, em seis dias de atividades gratuitas focadas em preservação e educação

02.07.26 15h54

DESAIO OUSADO

Ator paraense entra nu em banheira de gelo e cumpre promessa após classificação do Brasil na Copa

Ele compartilhou o momento nas redes sociais na última quarta-feira (1º)

02.07.26 14h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Henrique Fogaça relata acidente e denuncia roubo de aliança no hospital

Chef listou fraturas resultantes de acidente ocorrido em maio e explicou que sua ausência na TV decorre de licença médica

02.07.26 8h56

TRISTEZA

Morre Hikaru Kurosaki, o ator que interpretou Jaspion, sucesso na década de 1980

Amigo confirmou o falecimento do artista, que vivia recluso e trabalhava com mergulho em uma ilha japonesa

02.07.26 9h59

Operação Unha e Carne

Veja quem é Márcio Poncio, pastor preso pela PF, que é pai de Sarah e Saulo Poncio

Poncio foi preso durante a quinta fase da operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e vazamento de informações para o crime organizado

02.07.26 10h11

KARDASHIANS BRASILEIRAS

Prisão de Márcio Poncio: veja a árvore genealógica da família e as principais polêmicas

Da traição que ganhou repercussão nacional às denúncias envolvendo Saulo Poncio; veja quem são os principais integrantes da família após a prisão de Márcio Poncio

02.07.26 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda