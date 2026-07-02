Sucesso no Pará, 'Zouk da Menina' tem origem africana e poucos sabem; conheça a história
Lançada em 1994 por Gil Semedo, a canção virou um dos maiores símbolos das aparelhagens e impulsiona o retorno do zouk às pistas de dança no Pará.
Quem frequentou festas de aparelhagem ou cresceu ouvindo os grandes sucessos musicais no Pará certamente reconhece os primeiros acordes de "Bye Bye My Love", popularmente conhecida como "Zouk da Menina". O que muitos paraenses desconhecem é que o clássico não surgiu no estado, mas sim em Cabo Verde, país africano de língua portuguesa.
A música foi gravada pelo cantor Gil Semedo e lançada em 1994 no álbum Separádu. Interpretada em crioulo cabo-verdiano, a faixa integra o Caboswing, gênero criado pelo artista que combina ritmos tradicionais de Cabo Verde com influências do pop e do R&B.
No Pará, porém, a canção ganhou uma identidade própria. Ao longo dos anos, tornou-se presença obrigatória nas aparelhagens, programas de rádio, festas e playlists de sucessos que marcaram gerações, consolidando-se como um dos maiores clássicos da música dançante no estado e despertando um forte sentimento de nostalgia entre o público.
O sucesso de "Bye Bye My Love" também acompanha a retomada do zouk nas pistas de dança paraenses. Tradicionalmente associado às festas de aparelhagem e aos bailes que fizeram história no estado, o ritmo voltou a atrair dançarinos de diferentes idades, impulsionado por eventos temáticos, escolas de dança e encontros que resgatam esse patrimônio cultural. O zouk se tornou uma das expressões mais marcantes da cultura musical e da dança no estado.
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