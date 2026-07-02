Conheça a novela turca 'Amor de Aluguel' que está fazendo sucesso no Brasil; veja onde assistir

As novelas turcas estão fazendo o maior sucesso entre os telespectadores brasileiros que gostam de assistir uma boa série de drama com conflitos amorosos. Entre as novelas que estão mais famosas no país está "Amor de Aluguel", que mostra a vida de Defne, uma jovem que aceita uma proposta apenas para resolver um problema na família: ter um caso com o empresário Ömer.

Ao longo da trama, o acordo acaba evoluindo para uma história envolvente que mistura romance, emoção e até humor, sendo sustentada pelos personagens carismáticos que deixam o enredo mais confortável para o público. Por ter um clima divertido e sensual, a novela faz com que muitas pessoas se identifiquem com o roteiro e se viciem, querendo maratonar os episódios rapidamente e de uma vez só.

VEJA MAIS



Onde assistir a novela "Amor de Aluguel"?

Até o momento, a novela "Amor de Aluguel" está disponível para assistir apenas no canal do Youtube do Noverama TV. Por enquanto, ainda não há previsão imediata de entrada da obra em streamings fechados, como Netflix, HBO Max ou Prime Vídeo, mas vale a pena ficar olho!

Ficha Técnica da novela:

Classificação Indicativa: 12 anos (contém drama leve e romance).

Tempo de Duração: Cerca de 45 a 120 minutos por episódio (dependendo da versão de corte internacional).

Direção: Senol Sönmez, Baris Yös, Metin Balekoglu, Tuna Aktas e Devrim Yalçin.

Roteiro: Meriç Acemi e Ilker Baris.

Elenco Principal: Elçin Sangu, Baris Arduç e Salih Bademci.

Confira o teaser da novela turca "Amor de Aluguel":

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)