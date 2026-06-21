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Mordida de macaco pode ter provocado morte de atriz turca; entenda

Ece Irtem, conhecida pelo papel de Hande na novela “Coração de Mãe”, morreu um dia após completar 35 anos, em 15 de junho

Lívia Ximenes
fonte

Ece Irtem morreu aos 35 anos (Reprodução / Instagram)

A morte da atriz turca Ece Irtem, de 35 anos, pode ter sido provocada por uma mordida de macaco, segundo o advogado Uğur Gökkoyun. A artista faleceu um dia após o aniversário, em 15 de junho. Ela era conhecida pelo papel de Hande na novela “Coração de Mãe”.

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Na última semana, Uğur protocolou um pedido junto ao Ministério Público solicitando a inclusão da mordida entre as hipóteses dos peritos responsáveis pelo esclarecimento do óbito. Ece teria sofrido a lesão durante uma viagem à Tailândia. A suspeita surgiu após conversas entre o advogado e familiares da atriz, além da observação de três cicatrizes no braço esquerdo — provocadas durante o passeio ao país asiático, segundo parentes.

Uğur Gökkoyun afirmou à jornalista turca Birsen Altuntaş que consultou especialistas para entender os desdobramentos. As feridas provocadas pelas mordidas de macacos podem, segundo o advogado, resultar em problemas graves, como infecção generalizada (chamada de “sepse”). “Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece Irtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia”, disse.

O resultado oficial dos exames que definem a causa da morte de Ece Irtem ainda não foi divulgado pelas autoridades da Turquia. A atriz foi enterrada na última quarta-feira (17), em Kuşadası, na costa oeste do país. Familiares, amigos e colegas de profissão participaram da cerimônia fúnebre.

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