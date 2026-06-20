Zelensky alerta ucranianos para ação militar 'maciça' dos russos após ataques a Moscou

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, alertou neste sábado, 20, os cidadãos para um possível ataque russo em grande escala. Ele pediu que a população "fiquem atentos à noite", pois "os russos se prepararam para um novo ataque maciço".

O alerta de Zelenski surge dias após a Ucrânia ter realizado, em uma semana, dois ataques massivos com drones contra Moscou. Essa ação levou o Kremlin a prometer retaliação contra o país ucraniano.

Conforme o presidente ucraniano, os ataques realizados contra Moscou foram uma "resposta justa aos ataques russos" anteriores. Esta declaração foi parte de seu pronunciamento.

Críticas de Zelenski a Belarus

No mesmo pronunciamento, Zelenski também incluiu críticas a Belarus. Ele afirmou que o país vizinho "ainda tem tempo" para desmontar equipamentos que auxiliam a máquina de guerra russa.

Na sexta-feira anterior, o líder ucraniano havia emitido um ultimato ao ditador belarusso, Alexander Lukashenko. Zelenski disse que Minsk tinha uma semana para remover essas instalações ou a Ucrânia tomaria medidas por conta própria.