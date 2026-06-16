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Vídeo de príncipe do Marrocos evitando beijo na mão viraliza; entenda o gesto

O herdeiro do Marrocos, de 23 anos, preferiu um aperto de mãos, gerando elogios nas redes sociais por quebrar protocolo real

O Liberal

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o Príncipe Herdeiro do Marrocos, Moulay Hassan, de 23 anos, evitando o tradicional beijo na mão durante um evento cerimonial com o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A gravação, que já acumula mais de 6,5 milhões de visualizações no X (antigo Twitter), exibe o herdeiro real recusando o gesto e optando por um simples aperto de mãos.

O comportamento de Moulay Hassan tem sido amplamente elogiado nas plataformas digitais como um sinal de modernização e maior igualdade nos cumprimentos tradicionais. Enquanto algumas pessoas tentavam beijar sua mão em sinal de respeito, o príncipe marroquino demonstrava mais atenção àqueles que apenas apertavam sua mão e o cumprimentavam olhando nos olhos.

O histórico do príncipe herdeiro

A atitude do Príncipe Moulay Hassan em relação ao protocolo real não é novidade. Em 2016, quando tinha 12 anos, o herdeiro já havia ganhado visibilidade por se recusar a que lhe beijassem a mão em atos oficiais. Naquela época, o comportamento foi notado por não seguir a tradição marroquina, que exige que representantes reais sejam reverenciados com o beijo na mão.

Desde muito jovem, Moulay Hassan passou a participar de atos oficiais da família real, acompanhando seu pai, o rei Mohamed VI, e a princesa Lalla Salma de Marrocos. Apesar de sua presença em tais eventos, ele consistentemente recusava o protocolo de beijar a mão, preferindo um simples aperto de mão, conforme vídeos da época mostravam-no afastando rapidamente a mão.

O que explica a recusa?

Os motivos para a atitude de Moulay Hassan não são publicamente conhecidos. Contudo, especialistas em tradição marroquina, em análises veiculadas pela BBC, sugerem que a recusa do beijo na mão pode ter base no respeito pelos mais velhos, evitando um gesto que, por vezes, é associado à deferência de um mais novo para um mais velho.

O Príncipe Moulay Hassan, primeiro na linha de sucessão, tem acompanhado o pai em atividades oficiais e importantes eventos esportivos. Ele será o futuro rei Hassan III.

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