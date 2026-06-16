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Mundo

Bancos do Paraguai são alvo de mega-assalto com explosivos; brasileiros são suspeitos

Segundo o Ministério do Interior do Paraguai, os criminosos atacaram simultaneamente as instalações de bancos

Estadão Conteúdo
fonte

Agência do Banco Familiar após mega-assalto em Santa Rita, no Paraguai (Foto: Ministério do Interior do Paraguai)

A polícia do Paraguai investiga um mega-assalto a três bancos e uma casa de câmbio em Santa Rita, cidade paraguaia que fica a cerca de duas horas de Foz do Iguaçu, no Paraná.

De acordo com as autoridades do Paraguai, o assalto ocorreu por volta das 2h desta terça-feira, 16. Ao menos 20 pessoas estariam envolvidas no crime.

O comandante da Polícia Nacional do Paraguai, César Silguero, afirmou, segundo o portal paraguaio Última Hora, que é possível que brasileiros façam parte do grupo criminoso.

Segundo o Ministério do Interior do Paraguai, os criminosos atacaram simultaneamente as instalações dos bancos Familiar, GNB e Ueno Bank. Os autores usaram explosivos para causar danos nas instalações.

"Após consumar o ataque, os responsáveis fugiram, incendiando dois veículos em diferentes acessos à cidade e espalhando pregos tipo "miguelito" para dificultar a perseguição policial", diz o ministério.

A Delegacia de Polícia de Santa Rita e o Departamento de Pesquisa de Fatos Puníveis e Criminalística investigam o caso.

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PARAGUAI/BANCOS/ASSALTO
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