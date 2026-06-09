Trump é vaiado no Madison Square Garden antes de jogo das finais da NBA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu fortes vaias no Madison Square Garden, em Nova York, na noite desta segunda-feira, 8. O incidente ocorreu antes do início do terceiro jogo das finais da NBA, entre o New York Knicks e o San Antonio Spurs.

As vaias se intensificaram quando Trump apareceu no telão do Madison Square Garden. Ele estava ao lado de James Dolan, proprietário do New York Knicks, em um camarote acima da quadra. A manifestação ocorreu durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos.

No trajeto da comitiva presidencial até o estádio, manifestantes exibiram cartazes contra o presidente. As mensagens incluíam "Ninguém quer você aqui" e "Trump deveria sair". Outros cartazes pediam "Impeachment" e "Condenação" do líder norte-americano.

Comitiva Presidencial e Mensagens de Protesto

O presidente assistiu à partida de um camarote na arena. Ele estava acompanhado, entre outros, do genro Jared Kushner. Também estavam presentes Lee Zeldin, administrador da Agência de Proteção Ambiental (EPA), e Sean Duffy, secretário de Transportes.