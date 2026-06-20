Vance parte para a Suíça em meio a negociações dos EUA com o Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deixou Washington neste sábado, 20, com destino à Suíça para participar de negociações com autoridades iranianas marcadas para domingo.

"O vice-presidente JD Vance acaba de decolar de Washington, a caminho da Suíça", escreveu no X o secretário de imprensa de Vance, Luke Schroeder.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, as conversas ocorrerão em Burgenstock, no âmbito do Memorando de Entendimento de Islamabad.

Vance disse anteriormente que os enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff já estão no local para tratar de "elementos técnicos" do diálogo.

Ele afirmou estar "muito confiante" de que Washington e Teerã conseguirão manter o cessar-fogo em vigor.