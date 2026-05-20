Beijo na boca de macaco: Confira doenças podem ser transmitidas ao beijar primatas

Ao longo desta semana, um vídeo publicado pela influenciadora digital Virginia Fonseca viralizou nas redes sociais após alguns seguidores alegarem que a influencer teria cometido racismo contra o jogador Vinicius Jr. Na ocasião, as acusações iniciaram quando Virginia postou um vídeo em seu Instagram beijando a boca de um macaco, o que fez diversas pessoas questionarem: "Será que há riscos com essa prática?"

A resposta é sim! O ato de beijar na boca de macacos pode gerar a transmissão de doenças repassadas das pessoas para o animal e vice-versa, por meio da saliva, lesões, feridas ou secreções de pacientes infectados. Isso porque seres humanos e macacos possuem grande semelhança na genética, o que pode facilitar a circulação de vírus, bactérias e outros micro-organismos entre as duas espécies.

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Quais os riscos aos humanos?

De acordo com o Correio Braziliense, algumas doenças podem ser transmitidas dos macacos aos humanos; são elas:

Herpes;

Hepatites;

Raiva;

Tuberculose;

Infecções bacterianas;

Enfermidades intestinais associadas a vírus e parasitas.

E aos macacos?

Ainda segundo o jornal, algumas doenças podem ser transmitidas dos humanos aos macacos; são elas:

Sarampo;

Gripe;

Tuberculose;

Infecções respiratórias;

Herpes simples;

Influenza;

Covid-19;

Agentes gastrointestinais.

Virginia rebate acusações de racismo

A influenciadora Virginia Fonseca publicou o vídeo enquanto visitava um zoológico nos Emirados Árabes Unidos, que, segundo ela, já havia ido outra vez com os filhos no passado. Depois que a gravação começou a circular como um suposto caso de racismo na internet, a influencer decidiu se pronunciar sobre o contexto e pedir desculpas se ofendeu alguém com o gesto, mas que o seu objetivo não era cometer um ato racista.

“Eu sempre fui nesse zoológico, interpretaram o vídeo de forma totalmente errada. Jamais na minha vida eu fiz na intenção de ofender alguém, eu sempre estive com o Vini na luta contra o racismo. Eu jamais faria algo, em hipótese alguma, para humilhar ele, isso não faz parte do meu caráter. Eu tô passando aqui pra pedir perdão mesmo pra quem se sentiu ofendido, mas saiba que é algo que eu sempre fiz”, disse Virginia Fonseca.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)